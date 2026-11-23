Emirdağlı öğrenci uluslararası başarıya imza attı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. Öğrencinin elde ettiği bu derece, ilçede ve okul çevresinde büyük sevinç yarattı.

kaymakam ziyareti:

Altın madalyayla dönen Ömer Kösem, başarıyı paylaşmak üzere Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca'yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Topaca, Kösem'i uluslararası düzeyde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

eğitime destek ve ödül:

Topaca, eğitime ve başarılı öğrencilere verilen önemi vurguladı ve genç sporcunun ilerleyen eğitim hayatında başarılar diledi. Kaymakam Topaca, Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Ömer Kösem'e altın hediye takdim ederek başarıyı ödüllendirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE, ULUSLARARASI FERMAT MATEMATİK OLİMPİYATLARI’NDA ALTIN MADALYA KAZANAN ÖĞRENCİ ÖMER KÖSEM, KAYMAKAM ADEM TOPACA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.