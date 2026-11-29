Eskişehir'de trafik uygulamasında iki alkollü sürücü yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Balsu Caddesi'nde yaptığı uygulamada iki sürücüde alkol tespit edildi. Yapılan ölçümlerde sürücü Y.U.'nun 0,80 promil, R.Ç.'nin ise 0,59 promil alkollü olduğu belirlendi.

Uygulama noktası ve araç bilgileri:

Denetim sırasında 06 M 6019 plakalı araç durduruldu; sürücü Y.U.'nun 0,80 promil alkol çıkması üzerine ekiplerce işlem yapıldı. Aynı cadde üzerinde seyir hâlindeki 16 BGD 910 plakalı araç da durduruldu ve sürücünün mesleğinin şoför olduğu kaydedildi.

Verilen cezalar ve işlem süreci:

Her iki sürücüye de 25 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgelerine 6'şar ay süreyle el konuldu. İşlemler, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata göre yürütüldü.

Trafik denetiminde iki alkollü sürücünün ehliyetlerine 6'şar ay el konuldu