Emniyet müdürü Cihan Dalkılıç genç yetenekleri sporla destekledi

Ziyaretin amacı:

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, yeni sezon öncesinde Ereğli Demirspor kulübünü ziyaret etti. Maç öncesi gerçekleşen görüşmede Dalkılıç, kulüp yönetimi ve genç futbolcularla bir araya gelerek spora ve gençlere verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Ziyarette Dalkılıç, gençlerin sporla buluşmasının yereldeki toplumsal faydasına işaret ederek şöyle konuştu: "Gençlerimiz spora teşvik edilmelidir. Maşallah, gencecik bir takım olmuşsunuz. Kapımız her daim size açıktır. Yeni sezonda başarılar diliyorum".

Kulüp yönetiminin yorumu:

Ereğli Demirspor Kulüp Başkanı Kaan Kocaman, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti ve, "Kıymetli müdürümüz bizleri onurlandırdı. Maçımızın şeref konuğu olarak kendisini ağırlamak mutluluk verici. Gençlere sahip çıkan müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Gençlere verilen destek ve kapanış:

Dalkılıç'ın genç sporculara yönelik samimi yaklaşımı kulüp yönetimi ve futbolcular tarafından olumlu karşılandı. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ZİYARET 2