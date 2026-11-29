Emniyet uygulaması: iki sürücüye 25 bin TL ceza ve 6 ay ehliyet el konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Balsu Caddesi'nde gerçekleştirdiği trafik denetiminde, iki araç durdurularak sürücülerin alkollü olup olmadığı kontrol edildi.

Denetim ayrıntıları:

Denetim sırasında durdurulan 06 M 6019 plakalı araçta bulunan sürücü Y.U. üzerinde yapılan alkol ölçümünde 0,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu tespit üzerine Y.U.'ya 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Aynı caddede durdurulan 16 BGD 910 plakalı aracın sürücüsü R.Ç. için yapılan ölçümde ise 0,59 promil alkollü olduğu saptandı. Mesleğinin şoför olduğu belirtilen R.Ç.'ye de aynı şekilde 25 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Uygulamanın sonuçları:

Her iki olayda da uygulanan yaptırımlar idari para cezası ve geçici sürücü belgesi el koyma şeklinde gerçekleşti. Trafik ekipleri, bu tür denetimlerle sürücü güvenliğini sağlamayı ve trafik kazalarını önlemeyi amaçladıklarını bildiriyor.

Eskişehir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamaları bölge genelinde sürdüğü ve benzer kontrollerin devam edeceği kaydedildi.

TRAFİK UYGULAMASINDA, ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN İKİ SÜRÜCÜYE DE 25 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN SÜRÜCÜ BELGELERİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU.