Enerji kesintisi riskini azaltmak için helikopterle izolatör temizliği

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen "İzolatör Yıkama Uçuşu", yüksek gerilim enerji iletim hatlarında güvenli ve kesintisiz enerji akışını sürdürmeyi amaçlıyor. Operasyon Adıyaman'daki birçok hat direğinde, enerjili hatlar üzerinde helikopter destekli olarak yapıldı.

Neden önemli:

İzolatör yüzeylerinde biriken toz, tuz, is ve endüstriyel kirler zaman içinde yalıtkanlık kaybına yol açabiliyor. Bu birikimler kaçak akımlara ve elektriksel ark oluşumuna sebep olarak atlama arızaları ve enerji kesintisi riskini artırıyor; bu yüzden düzenli temizlik ve bakım kritik öneme sahip.

Uygulama yöntemi ve etkisi:

Operasyon kapsamında izolatörler helikopterden püskürtülen yüksek saflıkta basınçlı su ile temizleniyor. Enerjili hatlarda yapılan bu uygulama, bakım çalışmalarının hatlara müdahale ederken kesinti yaşanmadan sürdürülmesine olanak tanıyor ve böylece enerji iletimindeki sürekliliğe katkı sağlıyor.

Helikopterle temizlik, özellikle ulaşımı zor ya da geniş coğrafi alana yayılmış hatlarda zaman ve erişim avantajı sunuyor; bununla birlikte uygulamanın güvenli ve etkili olabilmesi için uzman ekip, uygun ekipman ve sıkı güvenlik protokolleri gerekiyor.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) TARAFINDAN, YÜKSEK GERİLİM ENERJİ İLETİM HATLARINDA GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ İLETİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HELİKOPTERLE "İZOLATÖR YIKAMA UÇUŞU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.