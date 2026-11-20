Görüşmenin zemini ve ziyaretin amacı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan’da temaslarını yoğunlaştırdı. Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Karaçi limanına gelişi töreninin ardından başkent İslamabad’a geçerek Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki enerji ortaklığını derinleştirme ve sahada yürütülecek iş birliklerine yön verme amaçlıydı.

Başbakan Şerif'in değerlendirmesi

Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak güçlü temellere dayandığını vurguladı ve Oruç Reis gemisinin gelişinin iki ülke arasındaki dayanışmanın somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğal gaz arama projesine verdiği tam destek için teşekkür etti ve enerji ortaklığının ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bayraktar'ın mesajı ve teknik iş birliği

Bakan Bayraktar, Pakistan’ın ev sahipliği ve heyete gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Bayraktar, Oruç Reis'in Pakistan sularında görev yapmasının Türkiye-Pakistan enerji işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi ve Türkiye’nin teknik uzmanlığını, bilimsel birikimini ve mühendislik kabiliyetlerini paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Toplantıda, geminin Sindh ve Makran kıyıları açıklarında yaklaşık iki ay sürecek olan 3 boyutlu sismik araştırma yapacağı belirtildi. Bayraktar, elde edilecek bilimsel verilerin gelecekteki arama ve sondaj faaliyetlerine rehberlik edeceğini kaydetti.

Heyet ve izlenecek adımlar

Görüşmeye, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri de katıldı. Taraflar, denizlerdeki aramaların yanı sıra madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında da ikili iş birliğini geliştirmek için fırsatları değerlendirme kararı aldı.

Toplantı sonucunda, özellikle enerji güvenliği ve ekonomik kalkınma açısından deniz yetki alanlarındaki potansiyelin araştırılmasının öncelikli olduğu ortak bir yaklaşım ortaya kondu. İlerleyen dönemde saha verilerinin paylaşımı ve teknik eşgüdümün artırılması yönünde somut adımlar atılması bekleniyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU PAKİSTAN'IN BAŞKENTİ İSLAMABAD'DA PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF İLE BİR ARAYA GELDİ.