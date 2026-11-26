enerji gündemi ve milli vizyon:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'ndeki "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi" kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ülkenin enerji politikalarının çerçevesini çizdi. Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizlerinin Türkiye için bir uyarı oluşturduğunu belirterek 5 Kasım'da açıklanan Milli Enerji 2040 Vizyon programı'nın bu bağlamda hazırlandığını vurguladı.

Bakan, programın amaçları arasında enerji arz güvenliğini sağlamak, iklim hedefleriyle uyumlu politikalar üretmek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu kaydetti. 2017'deki milli enerji ve maden politikasının dönüşen şartlarla revizyona ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

arz güvenliği, elektrikleşme ve iktisadi boyut:

Bayraktar, programın merkezinde elektrikleşmenin olduğunu ifade etti. Arz güvenliğinin milli güvenlik ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek AK Parti iktidarlarında son 24 yılda enerji ve maden ithalatının yaklaşık 1,1 trilyon dolar olduğunu hatırlattı. Petrol, akaryakıt, kömür ve doğalgaz ithalatının cari açardaki payına dikkat çekerek, bu alanda yerli üretim ve verimlilik artırıcı politikaların önemine işaret etti.

Ayrıca nüfus ve ekonomik büyümeye bağlı talep artışının, yapay zeka merkezleri, veri merkezleri, deniz suyu arıtma ve elektrikli ulaşım gibi yeni enerji yoğun ihtiyaçlarla birleştiğini söyleyerek 2040'a yönelik taleplerin yükseldiğini belirtti. Bayraktar, bugün 1 milyon varil/gün