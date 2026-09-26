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Enerjide yenilenebilir atılımı: kurulu güç 126 bin 944 megavata çıktı

Bayraktar: Ağustos sonu itibarıyla kurulu gücümüz 126.944 MW'ye ulaştı; yenilenebilir enerji payı yüzde 62,9, güneşin payı yüzde 22 oldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Enerjide yenilenebilir atılımı: kurulu güç 126 bin 944 megavata çıktı

Elektrik kurulu güçte yeni seviye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün ağustos ayı sonu itibarıyla 126 bin 944 megavata eriştiğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu yükselişin enerji altyapısının güçlendirilmesine dönük yatırımlar ve yenilenebilir kaynaklardaki artışla mümkün olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerjinin artan payı:

Açıklamaya göre toplam kurulu gücün 79 bin 902 megavat

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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