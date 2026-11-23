MHP'li Ersoy enerji stratejisini milli güvenlik çerçevesinde sundu

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde enerjiyi yalnızca bir ekonomik alan olarak görmediklerini, bunun milli güvenliğin, üretim gücünün ve bağımsızlığın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Ersoy, küresel gelişmelerin enerji kaynaklarına erişim ve tedarik yollarının önemini tekrar gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yerli kaynaklarını değerlendiren, tedarik kanallarını çeşitlendiren ve teknolojik kapasitesini artıran bir politika izlemesi gerektiğini ifade etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 7 Nisan 2026 tarihli grup toplantısında yer alan "Enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye’nin kızıl elmasıdır" sözlerini de hatırlattı.

yenilenebilir kapasite ve iletim altyapısının önemi:

Ersoy, elektrik sektöründe son yıllarda sağlanan kapasite artışlarının üretim ve istihdam açısından kritik olduğunu belirtti. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla ülkemizin elektrik kurulu gücü 127 bin 355 megavata ulaşmış; bunun 91 bin 880 megavati yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşmuş ve bu kaynakların toplam içindeki payı yüzde 72'yi aşmıştır. Yenilenebilir kaynakların kurulu gücü 80 bin 315 megavata, payı ise yüzde 63,1'e yükselmiştir.

Aynı dönemde elektrik üretiminin yüzde 59,8'i yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 72,9'u ise yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmıştır. Güneş enerjisinin payı yüzde 22'yi, rüzgârın payı yüzde 12'yi aşmıştır. Buna karşın üretimin hava ve mevsim koşullarından etkilenmesi nedeniyle depolama tesisleri, şebeke esnekliği ve güçlü iletim bağlantıları ihtiyacının altını çizdi ve rüzgâr ile güneş kurulu gücünü 2040 yılında toplam 175 bin megavata ulaştırma hedefinin planlı ve öngörülebilir yatırımlar gerektirdiğini söyledi.

Yatırımcı güveni, etkin izin süreçleri ve yerli teknoloji desteği sağlanmasının önemine dikkat çeken Ersoy, iletim ve dağıtım şebekelerinin yerli üretim tesislerini bağlayabilmesi, bakım ve kapasite artış yatırımlarının talebin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

doğal gaz, depolama kapasitesi ve yerli keşiflerin rolü:

Doğal gaz arz güvenliğinde depolama kapasitesinin kritik bir unsur olduğunu belirten Ersoy, 2026 Eylül itibarıyla yer altı depolama kapasitemizin 6,8 milyar metreküp olduğunu, bunun Silivri’de 4,6 ve Tuz Gölü’nde 2,2 milyar metreküp olarak dağıldığını hatırlattı. LNG terminalleri ve yüzer depolama üniteleriyle günlük geri üretim kapasitesinin 316 milyon metreküpe çıktığı bilgisini verdi.

Sakarya Gaz Sahası keşfinin önemine değinerek, sahadaki toplam rezervin 785 milyar metreküpe ulaştığını, Filyos'taki kara işleme tesisinde günlük 9,5 milyon metreküp üretim seviyesine erişildiğini ve kapasitenin önce 20 sonra 45 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı. Ersoy, sahaya Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ulaşmasının üretim kapasitesini büyütmede önemli bir adım olduğunu, plateau üretime ulaşılmasıyla ülkenin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık dörtte birinin buradan karşılanabileceği hedefinin bulunduğunu söyledi.

Enerji diplomasisine de vurgu yapan Ersoy, Azerbaycan Absheron sahasıyla 2029'dan itibaren 15 yıl için öngörülen toplam 33 milyar metreküplük tedarik anlaşmasını uzun vadeli arz planlaması açısından kayda değer bulduğunu belirtti. Boru hatları, LNG altyapısı ve depolama tesislerinin yalnızca iç talebi güvence altına almakla kalmayıp Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretindeki ağırlığını artırması gerektiğini ifade etti.

Arama ve üretim faaliyetlerine dair verilerde, Gabar'da 4 Ekim 2026'da günlük 84.070 varille yeni petrol üretim rekoru kırıldığı, 2025'te yurt içi ham petrol üretiminin 47,2 milyon varil olduğu ve derin deniz sondaj filosunun 6 gemiye çıkarıldığı, yerli sondaj kulelerinin devreye alındığı bilgisini paylaştı.

sosyal politika, verimlilik hedefleri ve madenciliğin önemi:

Ersoy, dar gelirli ailelerin enerjiye erişiminin korunmasının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı. 2026 Eylül sonu itibarıyla 1,9 milyon haneye 5,2 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlandığını, doğal gaz desteği kapsamında 619 bin haneye 1,1 milyar lira tutarında destek verildiğini belirtti. Kömür yardımları ve şehit yakınları ile gazilere uygulanan indirimlerin devam etmesini diledi.

Enerji verimliliğini yeni kaynak üretmek kadar değerli bir imkan olarak tanımlayan Ersoy, kamu binalarında 2030'a kadar en az yüzde 30 tasarruf hedefinin önemine işaret etti. 2024-2030 eylem planında 20,2 milyar dolar ve 37,1 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu hedeflendiğini hatırlattı. Verimlilik, yalıtım, akıllı şebekeler ve kendi enerjisini üreten binaların teşvik edilmesinin hem hane bütçesine hem de dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Tabii kaynakların ekonomiye kazandırılmasında madenciliğin stratejik önemi üzerinde duran Ersoy, Türkiye'nin dünya çapında yaklaşık 90 maden çeşidinin üçte ikisine sahip olduğunu; üretimde 22'nci, değer bakımından 28'inci, çeşitlilik bakımından ise 8'inci sırada yer aldığını aktardı. Bandırma'daki bor karbür tesisi, Eskişehir Kırka'daki yıllık 600 ton kapasiteli lityum karbonat tesisi çalışmaları ve Beylikova'daki nadir toprak elementleri pilot tesisi ile ilgili verileri paylaştı. Beylikova'da tespit edilen yaklaşık 12,5 milyon ton rezerv ve büyük ölçekli tesiste yıllık 570 bin ton cevher işlenmesi, 10 bin ton nadir toprak oksidi üretimi hedefi gibi somut adımların önemine değindi.

Madencilik yatırımlarının öngörülebilir hukuk, ruhsat düzeni, yerli sanayi bağı ve nitelikli istihdamla desteklenmesi gerektiğini, aynı zamanda iş güvenliği, denetim ve çevre korumanın vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Kayseri'de enerji yatırımları ve altyapı durumu:

Seçim bölgesi Kayseri'ye ilişkin verileri aktaran Ersoy, son otuz yılda 2026 yılı fiyatlarıyla ilde kamu ve özel sektör tarafından toplam 164,2 milyar liralık enerji yatırımı yapıldığını, 2026 için 5 milyar lirayı aşan yatırım planlandığını ve yılın ilk altı ayında 1,83 milyar liralık yatırım gerçekleştiğini söyledi.

Kayseri'de lisanslı ve lisanssız toplam 2.069 santralın 1.813 megavat kurulu güçle faaliyet gösterdiğini; bunun 1.063 megavatının güneş, 404 megavatının rüzgâr ve 260 megavatının hidroelektrik kaynaklı olduğunu belirtti. Elektrik dağıtım hatlarının 25 bin kilometreyi aştığını, 905 binden fazla aboneye hizmet verildiğini kaydetti.

Doğal gaz kullanım imkânının il nüfusunun yüzde 91'ine sunulduğunu, nüfusun yüzde 90'ının bu hizmetten yararlanır hâle geldiğini, dağıtım hattının 7 bin 700 kilometreyi aştığını ve abone sayısının 505 bini geçtiğini aktardı. 2026 yatırım planlamasında elektrik dağıtım şirketi için 3,25 milyar lira, TEİAŞ için 819 milyon lira ve doğal gaz dağıtım şirketi için 805 milyon liranın üzerinde kaynak ayrıldığını söyledi.

Kayseri'de 2025'te 2.968 gigavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş; 2026'nın ilk yedi ayında ise üretim 2.412 gigavatsaat seviyesine ulaşmıştır ve ilin ülke toplamındaki payının yüzde 1,14 olduğu bilgisini paylaştı. İl genelinde 284 işletme ruhsatı ve 240 işletme izni bulunduğunu; 44 jeotermal saha ve MTA çalışmalarıyla 88,4 megavat ısıl güç ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Sonuç olarak, Ersoy konuşmasını Türkiye'nin yerli kaynaklarını işletme, yenilenebilir kapasiteyi büyütme, nükleer enerji ve madencilikte katma değer yaratma hedeflerinin enerji bağımsızlığı ve milli refah açısından hayati olduğunu belirterek tamamladı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY