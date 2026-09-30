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Enerjisa enerji'de finans liderliği değişimi: Joanna Kępczyńska cfo olarak atanıyor

Enerjisa Enerji'de 1 Kasım 2026'da Philipp Ulbrich görevini devredecek; yerine E.ON Polska Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Joanna Kępczyńska atanacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Enerjisa enerji'de finans liderliği değişimi: Joanna Kępczyńska cfo olarak atanıyor

Enerjisa yönetiminde görev değişikliği

Dr. Philipp Ulbrich, Enerjisa Enerji'de CFO olarak yürüttüğü görevini 1 Kasım 2026 itibarıyla devredecek. Görevi, E.ON Polonya Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Joanna Kępczyńska üstlenecek.

Atama ve görev dağılımı:

Karar doğrultusunda Joanna Kępczyńska, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Enerjisa Enerji CFO'su olarak atanacak. Haziran 2023'ten bu yana şirketin finans liderliğini yürüten Philipp Ulbrich ise E.ON Grubu bünyesinde Global İş Hizmetleri Modül Liderliği görevini üstlenecek.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın değerlendirmesi:

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, görev değişikliğine ilişkin şunları ifade etti: Philipp, son üç yılda Enerjisa Enerji’nin finansal yönetimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağladı. Yeni bir düzenleme dönemine girdiğimiz ve Türkiye’nin enerji altyapısına yatırım yapmaya devam ettiğimiz bu süreçte, liderliğiyle şirketimizin güçlenmesine katkıda bulundu. Yönetim Kurulumuz adına kendisine özverili çalışmaları ve değerli katkıları için teşekkür ediyor, E.ON bünyesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum. Joanna’yı da Enerjisa Enerji’de aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. E.ON Polska’da on yıldır sürdürdüğü Yönetim Kurulu Üyeliği ve CFO’luk görevi de dahil olmak üzere, Polonya ve Almanya’daki enerji şirketlerinde edindiği kapsamlı finans deneyimini şirketimize taşıyor. Enerji dağıtımı, perakende ve müşteri çözümleri alanlarındaki bilgi birikimi; stratejik önceliklerimiz doğrultusunda ilerlerken müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız için değer üretmeye devam etmemize katkı sağlayacak. Kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Joanna Kępczyńska'nın profili:

Joanna Kępczyńska Varşova Teknoloji Üniversitesi ve London School of Economics'ten MBA; Warsaw School of Economics'ten Finans ve Bankacılık alanında yüksek lisans derecesine sahip. Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış ve Varşova/Mainz'de Polish-German Academic Forum kapsamında eğitimine devam etmiştir. Finans alanında 30 yıllık deneyimi bulunan Kępczyńska, kariyerinin 23 yılında yönetsel roller üstlendi.

Kariyeri boyunca E.ON ve RWE'nin Polonya ve Almanya organizasyonlarında üst düzey finans ve kontrol görevlerinde bulunan Kępczyńska; RWE Polska, RWE Generation, RWE Vertrieb ve E.ON Foton gibi şirketlerde görev aldı. 2016'dan bu yana E.ON Polska Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su olarak, enerji satışı, dağıtım, enerji çözümleri ve ısıtma alanlarındaki E.ON Polska şirketlerinin finansal yönetiminden sorumludur. Kępczyńska, 1 Kasım 2026 itibarıyla Enerjisa Enerji CFO'su olarak görevi devralacaktır.

ENERJİSA ENERJİ CFO&#039;SU JOANNA KEPCZYNSKA

ENERJİSA ENERJİ CFO'SU JOANNA KEPCZYNSKA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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