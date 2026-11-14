Engelleri aşan hasat: İzmir'de zeytinle sofralara umut

etkinlikte neler yaşandı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Belenbaşı'ndaki belediyeye ait zeytinlikte düzenlenen Zeytin Hasadı Şenliği, bu yıl da engelli yurttaşları ve yakınlarını doğayla buluşturdu. Etkinliğe katılan 300 engelli birey ve aileleri, ağaçlardan kendi elleriyle zeytin toplayıp ürünleri evlerine götürerek işlemeye hazırlanıyor; böylece hem birlikte geçirilen özel bir gün yaşandı hem de aile sofrasına ekonomik katkı sağlandı.

etkinliğin amacı ve organizasyon:

Etkinlik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde ikinci kez gerçekleştirildi ve üretime katılım ile sosyal hayata dahil etmeyi hedefledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş amaçlarını şöyle özetledi: 'Engelli yurttaşlarımız ve onlara bakım verenlerle belediyemizin arazisindeki zeytinleri toplamak için buluştuk. Böylece hem ailelerin ekonomisine destek sunuyor hem de sosyal etkileşim sağlıyoruz. Zeytinleri hep birlikte topluyoruz. Onlar toplayabildikleri kadar zeytini evlerine götürüp kuracaklar. Ayrıca zeytinin önemi de anlatılıyor.'

katılımcı deneyimleri ve geri bildirimler:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan ziraat yüksek mühendisi Derya Cansoy, etkinliğin katılımcılar için yeni deneyimler sunduğunu; bazı engelli yurttaşların ilk kez zeytin ağacına dokunduğunu, doğayla iç içe verimli bir hasat günü geçirdiklerini belirtti. Buca Belenbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk İlhan ise engelli bireyleri zeytin bahçesinde görmekten memnuniyet duyduklarını ve bu tür organizasyonların sürmesini istediklerini vurguladı.

Etkinliğe katılan ailelerin paylaşımları da günün etkisini gösteriyor. Oğlu Ali Hamza ile gelen Mahire Yağız, organizasyonun kendileri için değerli bir sosyalleşme ve nefes alma imkânı olduğunu söyledi: 'Çok güzel bir etkinlik. Oğlum da burada olmaktan dolayı son derece mutlu. Burası bizim nefes almamızı da sağlıyor.' Aynı şekilde Miraç Asaf Yalçın topladığı zeytinleri annesine hazırlatıp tüketeceklerini, Mübeccel Yaşar kızının sosyalleşmesi ve aile ekonomisine katkı sağlanmasından memnun olduğunu; Birgül Keskin ise çocukların doğayla iç içe olmasının psikolojik açıdan olumlu etkilerini vurguladı.

Katılımcılar, topladıkları zeytinleri evde kurup işleyecek, bazı aileler üretimin doğrudan mutfak ihtiyaçlarına dönüşeceğini belirtti. Etkinlik, üretmenin ve paylaşmanın yanı sıra bakım veren ailelere de yoğun gündemden uzaklaşarak birlikte vakit geçirme fırsatı sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını teşvik etme ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletme hedefini pekiştiriyor; zeytin hasadı hem sembolik hem de somut fayda sağlayan bir buluşma alanı haline geldi.

Zeytin dalında umut, sofralarda bereket