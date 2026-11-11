Engelsiz yaşam merkezinde dil ve konuşma desteği genişliyor

samsun büyükşehir belediyesi engelsiz yaşam merkezinde yeni hizmet başlattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde dil ve konuşma terapisi hizmetini hayata geçirdi. Amaç, özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak olarak açıklandı.

hedef kitle ve hizmetin amacı:

Hizmet, özellikle konuşma, dil ve iletişim alanında güçlük yaşayan çocuklar ile ihtiyaç duyan bireylere uzman desteği sunmayı hedefliyor. Belediyenin önceliği, engelli bireylerin ve ailelerinin gereksinimlerine yönelik çözümler geliştirmek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak olarak belirtildi.

seans düzeni ve kapasite:

Alanında uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından verilecek programlarda seanslar haftada bir gün, 40 dakika olarak planlandı. Programlar 3 aylık periyotlarla yürütülecek ve her 3 aylık dönemde 80 danışan ile çalışmalar gerçekleştirilecek.

belediyenin yaklaşımı ve başkanın değerlendirmesi:

Halit Doğan, projenin sosyal belediyecilik vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin sadece temel ihtiyaçlarına çözüm üretmiyoruz, yaşam kalitelerini artırmaya, kişisel gelişimlerini desteklemeye ve toplumsal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızda engelli hizmetlerine ise çok geniş bir yer ayırıyoruz. Engelsiz Samsun hedefimiz doğrultusunda özel bireylerimizin hayatını kolaylaştıran, yaşamlarına katkı sunan ve ailelerini destekleyen bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal destekten rehabilitasyona kadar farklı alanlarda ailelerimizin yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz kamp alanlarımızdan merkezlerimize, etkinlik ve eğitimlere çok geniş bir alanda özel bireylerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz dil ve konuşma terapisti hizmeti de bu anlayışın yansımalarından sadece biri. Dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarımıza destek olmak amacıyla belediye bünyesinde dil terapistlerimiz göreve başladı. Hemen seansları da başlattık. Çocuklarımızın ve ailelerimizin her hizmete erişimini kolaylaştırmak ve ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim görevimiz. Samsun’umuzun her bir ferdi için insanı merkeze alan hizmet anlayışımızla çalışmaya devam ediyor"

Belediye, uygulamayı vatandaşların kullanımına sunduğunu ve hizmetin önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç doğrultusunda genişletilebileceğini bildirdi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA TOPLUMUN HER KESİMİNE DOKUNAN HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ HİZMETİNİ HAYATA GEÇİRDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, “ENGELSİZ SAMSUN HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÖZEL BİREYLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN, YAŞAMLARINA KATKI SUNAN VE AİLELERİNİ DESTEKLEYEN BİR ANLAYIŞLA HİZMET ÜRETİYORUZ. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ HİZMETİMİZ DE BU ANLAYIŞIMIZIN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ” DEDİ.