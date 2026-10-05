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Enkaz aramalarında hayat kurtaran rutin: eğitimli Afrika keseli sıçanlar

Muratpaşa Belediyesi, GEA, APOPO ve Ankara Üniversitesi ortaklığında eğitim verilen Afrika keseli sıçanları, GPS ve kamera sistemleriyle enkazda kazazedelerin yerini tespit ediyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Enkaz aramalarında hayat kurtaran rutin: eğitimli Afrika keseli sıçanlar

Enkaz aramalarında yeni bir adım:

Antalya'da yürütülen "Kahraman Fareler Projesi" kapsamında, eğitimli Afrika keseli sıçanları arama kurtarma ekiplerinin erişemediği dar ve karmaşık enkaz boşluklarında kullanılmak üzere eğitiliyor. Proje, Muratpaşa Belediyesi, GEA Arama Kurtarma Derneği, Belçika merkezli APOPO ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle yürütülüyor.

nasıl çalışıyor:

Farelerin sırtlarına yerleştirilen GPS ve kamera sistemleri sayesinde ekipler, hayvanın enkaz içindeki hareketini gerçek zamanlı izleyebiliyor. Çalışmalarda oluşturulan enkaz düzeneğinde yapılan testlerde, gönüllü kazazedeyi bulma senaryoları uygulanıyor. Eğitimli fare enkaz içinde ilerleyerek kazazedeyi tespit ediyor ve üzerindeki sistem aracılığıyla ekibe sinyal gönderiyor; GPS verisiyle farenin enkaz içindeki konumu takip edilebiliyor.

eğitimler ve alınan sonuçlar:

Proje ekibi, farelerin güvenli şekilde enkazda hareket etmesi, kazazedeyi bulması ve görev tamamlandıktan sonra üs noktasına geri dönmesi üzerine eğitimler düzenliyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal uygulamaları yerinde inceleyerek ekibin çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı ve şunları söyledi: "İnşallah hiç deprem yaşamayız, inşallah hiç enkazla karşılaşmayız. Ancak böyle bir durum yaşandığında, farelerimiz her defasında yapılan testlerde kazazedeyi buluyor. Görüntüsünü ve yerini belirliyor, kazazedenin kurtarılması için azami performansı gösteriyorlar. Şu anda çalışmalarımızda ikinci ve daha üst bir seviyeye gelmiş durumdayız. Bunun da şartlarını hocalarımızla birlikte hazırlıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum."

Kahraman Fareler Proje Lideri Dr. Danielle Giangrasso ise farelerin GEA Arama Kurtarma Derneği ile oluşturulan simülasyon alanlarında eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Giangrasso çalışmaların başarılı şekilde ilerlediğini, hayvanların hedeflenen görevleri öğrenip güvenli biçimde üslerine geri döndüklerini vurguladı.

Proje, dar ve erişilmesi güç boşluklarda insan kokusunu ayırt edebilen hayvanların kullanımını denetimli şekilde uygulamaya geçirerek arama kurtarma süreçlerini tamamlayıcı bir araç haline getirmeyi amaçlıyor. Yapılan testlerden elde edilen veriler ve ekiplerin değerlendirmeleri, projenin gelecek aşamalarında daha kapsamlı uygulamalara zemin hazırlıyor.

Kahraman fareler, enkaz altında kalanları kurtarmaya giden ekiplerin ‘gözü&#039; olacak

Kahraman fareler, enkaz altında kalanları kurtarmaya giden ekiplerin ‘gözü' olacak

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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