Erbaa'da kavşakta tır ile traktör çarpıştı: iki kişi hayatını kaybetti

Kaza yerinde ilk bilgiler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde saat 10.00 sıralarında D-100 kara yolu Niksar istikameti üzerindeki Yeni Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınındaki Aladun Kavşağı'nda bir tır ile bir traktör çarpıştı.

Kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, Niksar yönüne seyreden tırı kullanan B.A. (34) ile 60 EDC 501 plakalı traktörün sürücüsü Zülfikir Bolat (71) ve traktörde yolcu olarak bulunan Hatice Bolat (76) çarpışma sonucu etkilendi. Olay yerinde Hatice Bolat yaşamını yitirdi; traktör sürücüsü Zülfikir Bolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü B.A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Soruşturma ve gözaltı:

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde teknik ve adli inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı ve yetkililer soruşturmayı sürdürüyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE ASKERİ TIR İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.