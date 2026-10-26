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Erbaa'da kavşakta tır ile traktör çarpıştı: iki kişi hayatını kaybetti

Erbaa'da Aladun Kavşağı'nda tır ile traktör çarpıştı; traktör sürücüsü Zülfikir Bolat ile yolcu Hatice Bolat hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:54

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erbaa'da kavşakta tır ile traktör çarpıştı: iki kişi hayatını kaybetti

Kaza yerinde ilk bilgiler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde saat 10.00 sıralarında D-100 kara yolu Niksar istikameti üzerindeki Yeni Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınındaki Aladun Kavşağı'nda bir tır ile bir traktör çarpıştı.

Kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, Niksar yönüne seyreden tırı kullanan B.A. (34) ile 60 EDC 501 plakalı traktörün sürücüsü Zülfikir Bolat (71) ve traktörde yolcu olarak bulunan Hatice Bolat (76) çarpışma sonucu etkilendi. Olay yerinde Hatice Bolat yaşamını yitirdi; traktör sürücüsü Zülfikir Bolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü B.A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Soruşturma ve gözaltı:

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde teknik ve adli inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü B.A. gözaltına alındı ve yetkililer soruşturmayı sürdürüyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE ASKERİ TIR İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE ASKERİ TIR İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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