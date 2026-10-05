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Erbakan Beyağaç'ta yağlı güreşlere destek verdi

Fatih Erbakan, Sezayi Pütün'ün davetiyle Beyağaç'ta Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi; Halime Özke sipsi çaldı, madalyaları takdim etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erbakan Beyağaç'ta yağlı güreşlere destek verdi

Yeniden Refah Partisi lideri müsabakaları izleyip derece alanlara madalyalarını verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün daveti üzerine Denizli'deki Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izlemek üzere kente geldi. Erbakan, güreş alanında vatandaşlarla bir araya geldi ve program süresince etkinliği takip etti.

Program kapsamında, Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip sipsi ustası Halime Özke sahne alarak Erbakan için sipsi çaldı. Müsabakaların ardından Erbakan, dereceye giren pehlivanlara madalyalarını takdim etti ve katılımcılarla kısa sohbetlerde bulundu.

Geleneklerin yaşatılmasına vurgu:

Erbakan, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Her zaman ifade ettiğimiz gibi geleneklerimizin, kültürümüzün yaşatılması, yeni nesillere aktarılması son derece önemli. Bunun içerisinde ata sporumuz olan güreşin de yaşatılması ve aktarılması son derece önemlidir.

Teşekkür ve başarı dilekleri:

Etkinlikte, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarına yer veren Erbakan, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Bu noktada Beyağaç Belediye Başkanımızın yapmış olduğu katkılar önemlidir. Hem kendisine hem de Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bütün güreşçilerimize de başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı.

Güreşlere katılanlar arasında bölge halkı ve spor camiasından isimler yer aldı; organizasyon geleneksel sporların yaşatılması konusunda mesajlar verdi. Erbakan'ın katılımı, etkinliğe yerel ve siyasi ilgiyi artırdı ve madalya töreniyle son buldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN, BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN’ÜN...

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN, BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN’ÜN DAVETİYLE HÜSEYİN ÇOKAL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ’NE KATILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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