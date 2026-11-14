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Erciyes 38 fsk için ziraat kupasında dış sahada sınav

Erciyes 38 FSK, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe ile 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 20.30'da İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38 fsk için ziraat kupasında dış sahada sınav

Erciyes 38 fsk ziraat kupasında göztepe ile İzmir'de kozlarını paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığspor'u mağlup ederek tur atlayan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 4. tur eşleşmesinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre maç, kupanın 4. eleme turu maç takvimi içinde yer alıyor.

maç programı ve saha bilgileri:

TFF tarafından yayınlanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak. Erciyes 38 FSK'nın Göztepe ile oynayacağı karşılaşma 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 20.30'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak.

3. tur performansı ve beklentiler:

Üçüncü turda Elazığspor karşısında elde edilen galibiyet, Erciyes 38 FSK'ya kupada ilerleme fırsatı sundu. Kulüp için Göztepe deplasmanı, hem takımın kupadaki iddiasını sürdürmesi hem de sezon içindeki rekabetçi grafiğini koruması açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA ELAZIĞSPOR’U YENEREK TUR ATLAYAN VE ARDINDAN GÖZTEPE İLE...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA ELAZIĞSPOR’U YENEREK TUR ATLAYAN VE ARDINDAN GÖZTEPE İLE EŞLEŞEN ERCİYES 38 FSK’NIN DÖRDÜNCÜ TURDA OYNAYACAĞI MAÇIN PROGRAMI BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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