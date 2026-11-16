Erciyes 38'de iki isim cezalı: kaleci ve kaptan kırmızı kartla yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 12. haftanın maçında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sahasında Kırşehirspor'u 3-1 mağlup etti ancak karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Maçın son bölümünde yaşanan disiplin olayları, takımın sonraki haftadaki kadrosunu doğrudan etkiledi.

maçın dönüm anları:

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, kaleci Mertcan Dağlı rakibin bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem tarafından doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı (90+2). Bu kararın ardından yedek kulübesinde yaşanan itirazlar sonucunda kaptan Artun Akçakın da kırmızı kart gördü. Olaylar, maçın skoru lehlerine olsa da Erciyes 38'in sahadaki oyuncu sayısını azalttı.

ceza ve eksik kadro:

Hakem kararları sonrası Mertcan Dağlı ve Artun Akçakın, ligin 13. haftasında oynanacak olan Niğde Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik ekip, iki önemli ismin yokluğuna göre alternatif bir kadro planı hazırlamak zorunda kalacak.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN KALECİSİ MERTCAN DAĞLI VE KAPTANI ARTUN AKÇAKIN, KIRŞEHİRSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ.