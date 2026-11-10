Erciyes Esen Makina FK sezonun ilk galibiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 3. haftasında rakibi Kayseri Atletikspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Mücadele Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynandı.

Hakemler: Mustafa Emin Erkul, Ersin Öztürk, Yusuf Emre Bilir

maçın özeti:

Karşılaşmanın skorunu belirleyen goller 54. dakikada Mehmet Doğru ve 86. dakikada Beytullah Özcan tarafından kaydedildi. Mehmet Doğru'nun 54. dakikadaki golü takımı öne geçirirken, Beytullah Özcan 86. dakikada farkı ikiye çıkardı ve skoru tescilledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Yaşar Berk Yorgancı, Eray Eker, Mehmet Doğru (İsmail Dumlu dk. 70), Beytullah Özcan (Arda Gökalp dk. 90), Osman Şentürk (Mehmet Melih Tunç dk. 90), Muhammet Ali Taş (Metin Çakıcı dk. 70), Haki Özer (Mert Arısoy dk. 82), Latif Aydemir, Batuhan İlhan, Osman Efe Susam

Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Yusuf Tolu (İsmail Erdi Halis dk. 62), Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, Alper Durdu (Bedirhan Arslan dk. 32), Utku Berat Sezer, Ayhan Gürbüz, Ahmet Talha Fındık (Ahmet Özdemir dk. 70), Alper Güler (Suha Çetin dk. 70), Armağan Malik Çelik (Furkan Batar dk. 46)

Goller: Mehmet Doğru (dk. 54), Beytullah Özcan (dk. 86) (Erciyes Esen Makina FK)

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN ERCİYES ESEN MAKİNA FK, LİGİN 3. HAFTASINDA GÜÇLÜ RAKİBİ KAYSERİ ATLETİKSPOR’U 2-0 YENEREK LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI