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Erciyes üniversitesi dünyada 316 basamak atlayarak 1001-1200 bandına girdi

THE 2027 sıralamasında Erciyes Üniversitesi 316 basamak yükselerek dünya 1105'inciliğine yerleşti; Türkiye'de en hızlı tırmanışı gerçekleştiren üniversite oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erciyes üniversitesi dünyada 316 basamak atlayarak 1001-1200 bandına girdi

Erciyes'in 2027'deki yükselişi:

Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan World University Rankings 2027 sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi olağanüstü bir ilerleme kaydetti. 118 ülke ve bölgeden 2297 üniversitenin değerlendirildiği listede ERÜ, bir önceki yıla göre 316 basamak birden yükselerek dünya 1105'inciliğine yerleşti ve 1001-1200 bandına girdi.

Türkiye içindeki konumu:

Bu yükseliş, Erciyes Üniversitesi'ni Türkiye genelinde 15'inci sıraya taşıdı; devlet üniversiteleri arasında ise 8'inci sırada yer aldı. Sıralamaya giren 124 Türk üniversitesi arasında Erciyes, dünya sıralamasını en çok yükselten kurum oldu ve ülke içindeki konumunu güçlendirdi.

puanlardaki değişim ve etkenler:

Erciyes Üniversitesi'nin THE genel puanı 28.43'ten 34.82'ye yükselerek toplamda 6.39 puanlık artış gösterdi. Kategori bazlı ham puanlardaki değişimler şöyle gerçekleşti: öğretim 25'ten 30.8'e; araştırma ortamı 13.6'dan 23.1'e; araştırma kalitesi 43'ten 47'ye; sanayi uygulamaları/gelir 41'den 58.4'e; uluslararası görünüm ise 34.3'ten 34.6'ya yükseldi.

başarıyı şekillendiren alanlar:

THE, üniversiteleri öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ilişkileri ve uluslararası görünüm gibi temel göstergeler üzerinden değerlendiriyor. Erciyes Üniversitesi'nin bu alanlarda kaydettiği ilerleme; nitelikli bilimsel yayınlar, ulusal ve uluslararası projeler, araştırma iş birlikleri ve uluslararasılaşma odaklı çalışmalardaki artışla doğrudan ilişkilendirildi.

Bu tablo, Erciyes Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda yürüttüğü stratejik hamlelerin ve kapasite artırma çabalarının somut göstergesi oldu. Üniversite, bilimsel üretimin niteliğini ve etkisini yükseltmeye yönelik adımlarını sürdürerek dünya sıralamasındaki konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyor.

LONDRA MERKEZLİ YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞU TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN...

LONDRA MERKEZLİ YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞU TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN AÇIKLANAN DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI 2027 (WORLD UNİVERSİTY RANKİNGS 2027) SONUÇLARINA GÖRE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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