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Erciyes üniversitesi'nde koordineli müdahale: 6.5 senaryolu deprem ve yangın tatbikatı

Erciyes Üniversitesi'nde AFAD, YÖK ve kurumların katılımıyla 6.5 senaryolu deprem ve hastane yangını tatbikatı yapıldı; tahliye ve koordinasyon test edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erciyes üniversitesi'nde koordineli müdahale: 6.5 senaryolu deprem ve yangın tatbikatı

tatbikatın genel çerçevesi:

Erciyes Üniversitesi kampüsünde, AFAD başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kapsamlı bir deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği kampüste 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; deprem sonrasında bazı fakülte ve hastane binalarında hafif hasar oluştuğu varsayıldı ve Onkoloji Hastanesi'nde yangın çıktığı kabul edildi.

senaryo ve tahliye uygulamaları:

Tatbikatta, hasar gören binalarda mahsur kalan kişilerin tahliyesi öncelikli olarak uygulandı. Onkoloji Hastanesi'nde yangında mahsur kalanlar, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgeler çıkarıldı. Üniversite yetkilileri, tahliyelerin itfaiye ve sağlık ekiplerinin desteğiyle planlı şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Tatbikat boyunca hastane ve fakültelerde yapılan ön incelemelerde taşıyıcı olmayan elemanlarda çatlak gibi az hasar belirtileri tespit edildiği kaydedildi.

yönetsel koordinasyon ve değerlendirmeler:

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitede Kasım 2025'te kurulan koordinatörlüğün önemine vurgu yaptı. Altun, "2025 yılı Kasım ayında bir koordinatörlük kurmuştuk. Özellikle Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) AFAD ile yapmış olduğu protokol kapsamında gelişti" ifadelerini kullandı. Rektör, koordinatörlüğün amacının akademik ve idari personel ile öğrencilerin afete karşı bilinçlenmesini sağlamak olduğunu, bu bilinç için düzenli tatbikatların süreceğini belirtti.

Altun ayrıca AKOM üzerinden rektörlüğe sağlanan hızlı koordinasyonun önemine değinerek, ilgili birimler, dekanlıklar ve daire başkanlarıyla süreçlerin yönetildiğini söyledi. Rektör tatbikatın gerçek hayat senaryolarına yakın biçimde planlandığını ve üniversitenin sahadaki personel sayısı ile tahliye süreçlerini YÖK başkanlığına da raporladıklarını ekledi. Rektör son olarak, "Biz Erciyes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü olarak bu süreci planlı olarak yönetmeye gayret edeceğiz" dedi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise afete hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti: Erciyes Üniversitesi ile YÖK ve AFAD Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yıllık kampüs tatbikatlarının icra edildiğini, amaçlarının üniversitelerin ve ülkenin afete hazır olma düzeyini artırmak olduğunu söyledi. Genç, tatbikata katılan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkuaz Arama Kurtarma ekibi, Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED), hastane güvenlik görevlileri ve üniversite personeli katıldı. Katılımcılar, uygulamalar sırasında iletişim ve lojistik süreçlerin sınandığını, tespit edilen eksikliklerin sonraki eğitimlerde giderileceğini bildirdi.

Tatbikat, hem öğrenciler hem de personel için pratik bir hazırlık olma niteliği taşıdı; yetkililer benzer uygulamaların düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE AFAD BAŞTA OLMAK ÜZERE KURUM VE STK&#039;LARIN KATILIMI İLE DEPREM VE YANGIN...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE AFAD BAŞTA OLMAK ÜZERE KURUM VE STK'LARIN KATILIMI İLE DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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