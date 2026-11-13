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Erciyes'te dijital dönüşüm: 4.0 ile kayak deneyimi tek uygulamaya taşınıyor

Erciyes 4.0 mobil uygulamasıyla Kayseri, kayak bileti, sanal SKI Kart, canlı pist takibi ve ulaşım rehberliğini tek platformda sunuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:38

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Erciyes'te dijital dönüşüm: 4.0 ile kayak deneyimi tek uygulamaya taşınıyor

Erciyes'te yönetim ve ziyaretçi deneyimini dijitale taşıma:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıda, Erciyes Kayak Merkezi için geliştirilen Erciyes 4.0 projesinin sunumu gerçekleştirildi. Proje, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Erciyes A.Ş. iş birliğinde hayata geçiriliyor ve merkezdeki hizmetlerin dijital olarak tek platformda toplanmasını hedefliyor.

Toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve sunum ekibi katıldı. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, uygulamanın teknik ve kullanıcı odaklı özelliklerini detaylandırdı.

Öne çıkan kullanıcı özellikleri:

Erciyes 4.0 mobil uygulaması, ziyaretçilere biletleme ve erişim işlemlerinden canlı pist bilgilerinin takibine kadar geniş bir hizmet seti sunuyor. Kullanıcılar saniyeler içinde kişisel sanal SKI Kart oluşturabilecek, fiziksel ve sanal kartlarını yönetebilecek ve gişeye uğramadan mobil üzerinden bilet satın alabilecek. Uygulama üzerinden güncel hava durumu, kar kalınlığı, kapı ve mekanik tesis çalışma durumları, canlı kamera yayınları ve pist haritası takip edilebilecek.

Kartlara uygun bilet ve geçiş hakları satın alınabilecek; bazı tesislerde uygulama içinde oluşturulan QR kodlarla turnikelerden geçiş sağlanabilecek. Ayrıca Kayseri Kart ve kredi kartı entegrasyonu hedeflenerek ulaşım ve geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması öngörülüyor.

Saha hizmetlerini desteklemek üzere görev yapacak Bana Sor ekipleri ise ziyaretçilere yerinde rehberlik ve anlık destek sağlayacak. Uygulama Türkçe ve İngilizce dil seçeneği, açık/koyu tema ve ayarlanabilir metin boyutu gibi erişilebilirlik özellikleriyle tasarlandı. Güvenlik açısından banka kartı bilgileri yalnızca ödeme anında kullanılıyor ve uygulamada kaydedilmeyecek şekilde düzenlendi.

İşletme yönetimi ve akıllı veri kullanımı:

Projenin işletme tarafında sağlayacağı kazanımlar da toplantıda vurgulandı. Abdullah Avan, Erciyes 4.0 ile pistlerin, mekanik tesislerin, hava koşullarının ve ziyaretçi hizmetlerinin anlık verilerle izlenebileceğini belirtti; böylece yönetim süreçlerinin daha etkin ve hızlı karar alınabilir hale geleceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda kurumlar arası iş birliğini sürdürdüklerini belirterek Erciyes 4.0 projesinin akıllı şehir uygulamalarının iyi bir örneği olacağını söyledi. Başkan ayrıca Kamusal Veri Koruma Kurumu (KVKK) uyarıları doğrultusunda görüntüleme erişimlerinde yapılan düzenlemelere değinerek, gerekli görüşmeler tamamlandıktan sonra 1 Aralık itibarıyla Erciyes ile ilgili görsel ve veri paylaşımlarının dijital ortamda daha geniş biçimde erişilebilir olacağını aktardı.

Sunum ve açıklamalar doğrultusunda, Erciyes 4.0 projesi ziyaretçi memnuniyetini, hizmet kalitesini, erişilebilirliği ve tesis yönetimini bir araya getirerek Erciyes Kayak Merkezi deneyimini dijital platforma taşıyor. Uygulama şu an indirilebilir durumda ve SKI Kart işlemlerini yönetmek, bilet satın almak veya canlı pist bilgilerini takip etmek isteyen kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE DİJİTAL...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATAN ERCİYES 4.0 PROJESİNİN SUNUMUNU ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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