Erdem Koleji'nden Niğde'de iki ödül

Erdem Koleji öğrencileri, NASA öncülüğünde düzenlenen uluslararası organizasyon NASA Space Apps Challenge 2026 Niğde Yerel Etkinliği'nde elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekti. Çevrim içi katılımın sağlandığı 14-15 Kasım 2026 tarihlerindeki etkinlikte, okulun iki takımı üç özel kategori ödülünden ikisini kazanma başarısı gösterdi.

Etkinlik verileri ve değerlendirme:

Global ölçekte 181.835 kayıtlı katılımcı ve 593 yerel etkinlik ile gerçekleştirilen NASA Space Apps Challenge kapsamında Niğde Yerel Etkinliği'ne 121 katılımcı ve 35 takım katıldı. Toplam 29 proje jüri tarafından değerlendirildi; üç takım küresel değerlendirmeye aday gösterilirken, üç takım da özel kategorilerde ödüllendirildi. Bu üç özel kategori ödülünden ikisinin Erdem Koleji öğrencilerine gitmesi okul için önemli bir kazanım oldu.

ErdemNOVA ve SpaceTwin projesi:

ErdemNOVA takımı, "SpaceTwin - Earth, Moon & Mars Analog Explorer" adlı projesiyle Etik Yaklaşım ve Takım Ruhu Ödülüne layık görüldü. Projede NASA'nın tarihsel sıcaklık ve yağış verileri kullanılarak geliştirilen web tabanlı yazılım, Dünya üzerinde Ay ve Mars koşullarına benzer ortamları incelemeye olanak sağlıyor. Çalışmada dünya genelindeki farklı bölgelerin yanı sıra Türkiye'den Kapadokya, Karapınar, Nemrut Kalderası ve Salda Gölü çevresi değerlendirmeye alındı; proje, bilimsel veri ile dijital teknolojilerin buluşturulması açısından öne çıktı.

GÖKİZ ve AQUAVEIN-SAR projesi:

GÖKİZ takımı ise "AQUAVEIN-SAR - UnveilingHiddenGroundwaterPathways" projesiyle En İyi Proje Yönetimi Ödülünün sahibi oldu. Takımın çalışması, uydu gözlem teknolojilerini kullanarak kıyı bölgelerindeki yeraltı sularının denize doğal boşalım süreçlerini araştırmaya ve görselleştirmeye odaklandı. Projede üç boyutlu Dünya modeli, etkileşimli görseller ve simülasyonlar kullanılarak verilerin daha anlaşılır ve erişilebilir biçimde sunulması amaçlandı.

Her iki proje de bilimsel verilerin farklı araştırma alanlarına uyarlanması ve teknolojiyle görselleştirilmesi yönleriyle jüri tarafından değerlendirildi ve özel kategorilerde ödüle layık görüldü.

Eğitim vizyonu ve değerlendirme:

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, elde edilen başarının öğrencilerin üretme ve araştırma kültürünün göstergesi olduğunu belirterek takımları tebrik etti. Sönmez, okulun başarı anlayışının yalnızca akademik sonuçlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini ortaya koymalarını önemsiyoruz" dedi. Ayrıca proje geliştirme, araştırma, takım çalışması ve problem çözme deneyimlerinin eğitim süreçlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti ve emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Erdem Koleji, NASA Space Apps Challenge 2026'da kazanılan iki özel kategori ödülüyle bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını pekiştirirken, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda proje üretmelerini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

ERDEM KOLEJİ’NDEN NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026’DA ÇİFTE BAŞARI