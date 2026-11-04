Erdem Koleji'nden satrançta il birinciliği: Mert Eren Kaya başarıyı okula taşıdı

Erdem Koleji öğrencisi il birinciliğine ulaştı

Erdem Koleji öğrencisi Mert Eren Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep genelinde düzenlenen satranç turnuvasında il birinciliğini elde etti. Şehitkamil Belediyesi tarafından 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde İbrahimli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, kent genelinden gelen öğrencilerin katılımıyla tamamlandı.

Turnuva ayrıntıları:

Turnuva, farklı yaş gruplarından katılımcıların stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerini sınadığı bir zeminde gerçekleşti. Erdem Koleji'ni temsil eden Mert Eren Kaya, maçlar boyunca sergilediği istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakarak il birinciliği ödülünü kazandı. Organizasyon, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapan bir etkinlik olarak da öne çıktı.

Okulun eğitim yaklaşımı:

Erdem Koleji, akademik eğitim kadar öğrencilerin zihinsel, sosyal ve sportif gelişimini destekleyen bir yaklaşım benimsiyor. Okul yönetimi ve öğretmen kadrosu, bireysel yeteneklerin erken tespit edilmesi ve beslenmesine önem veriyor; satranç gibi faaliyetler bu anlayışın somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu çerçevede elde edilen başarılar, okulun çok yönlü gelişim hedeflerinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Okul yönetiminden verilen bilgilere göre, satranç turnuvasındaki derece hem öğrenci hem de okul camiası için gurur kaynağı oldu. Başarı, öğrencilerin disiplinli çalışmasının, öğretmen rehberliğinin ve okulun fırsat sağlayıcı ortamının ortak sonucu olarak nitelendirildi.

Gelecek hedefleri:

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez öncülüğünde sürdürülen eğitim çalışmalarında öğrencilerin sadece akademik alanda değil; bilim, sanat, kültür ve spor gibi farklı disiplinlerde de gelişmeleri hedefleniyor. Satranç alanında kazanılan bu il birinciliği, benzer desteklerin devam etmesi halinde daha fazla öğrencinin farklı alanlarda başarı elde edebileceğini gösteriyor.

Okul, gelecekteki yarışmalara hazırlık için gerekli desteği sürdürmeyi planlıyor ve elde edilen derecenin motivasyon kaynağı olması bekleniyor. Bu başarı, hem Mert Eren Kaya'nın bireysel çabasını hem de Erdem Koleji'nin çok yönlü eğitim politikasını öne çıkarıyor.

ERDEM KOLEJİ ÖĞRENCİSİ MERT EREN KAYA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA GAZİANTEP GENELİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA İL BİRİNCİLİĞİNİ ELDE EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.