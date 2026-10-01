Erdemir'den ileri malzemeler yarışması: üniversitelilere prototip çağrısı

Erdemir ve OYAK, ileri malzeme geliştirmede gençleri hedefliyor

OYAK şirketlerinden Erdemir, üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılara yönelik 'İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması'nı Türkiye ve uluslararası katılıma açık olarak başlattığını TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde duyurdu. Yarışmanın lansmanı, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, 'Malzemenin Yolculuğu' isimli deneyim alanında gerçekleştirildi.

Deneyim alanı: geçmişten geleceğe yolculuk:

Yarışmanın lansmanı için tasarlanan 'Malzemenin Yolculuğu' deneyim alanı, klasik tanıtım formatının ötesine geçerek ziyaretçileri anlatının aktif parçası hâline getiriyor. Girişte ziyaretçilere 'Geçmiş' veya 'Gelecek' temalı iki farklı yolculuk sunuluyor; gruplar sağ veya sol koridora yönlendiriliyor. Her koridorda malzeme teknolojilerinin farklı dönemlerini temsil eden üç deneyim odası bulunuyor.

Her odada, dönemi simgeleyen obje ve dikkat çekici görsel kurgu ile yaklaşık 1-2 dakikalık görsel-işitsel içerikler izleniyor; bu içeriklerde malzemelerin tarihsel gelişimi, kullanım alanları ve gelecekte üstleneceği roller aktarılıyor. Üçüncü odada anlatı yarışmaya bağlanarak ziyaretçilere 'geleceğin ileri malzemelerini geliştiren aktörlerden biri olabilecekleri' mesajı veriliyor.

Yarışmanın amacı, kapsamı ve destek mekanizmaları:

Yarışma, ülkenin öncelikli teknoloji ve sanayi alanları doğrultusunda belirlenen hedef malzemelerin, özellikle metal, kompozit ve seramik esaslı çok fonksiyonlu ileri malzemeler odağında prototip seviyede geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi amacını taşıyor. Deneyim alanında ayrıca, yarışma lansmanı için hazırlanan 'Malzemeyi Dönüştür Geleceğe Dönüşsün' temalı fotoğraf alanı ve anı materyalleri ziyaretçilere sunuluyor.

Yarışmanın teknik altyapısına ilişkin süreç, T3 Vakfı ve Erdemir uzmanlarının Haziran 2026'da bir araya gelmesiyle başladı; o tarihten itibaren yapılan çalışmalarla yarışma şartnamesi ve destek modelleri olgunlaştırıldı. Erdemir, yarışmacılara Ar-Ge imkânı, malzeme ihtiyaç desteği ve endüstriyel dönüşüm için iş birlikleri gibi imkânlar sağlayacağını açıklıyor.

Başvurular, ödüller ve katılım çağrısı:

Erdemir tarafından verilen bilgilere göre başvurular 2026 Kasım ayında alınmaya başlanacak. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş yarışma hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesinde malzemenin temel bir rolü olduğunu vurguladı ve yarışmanın yalnızca gençlerin önünü açmakla kalmayıp, geliştirilen malzemelerin endüstriyel ölçekte üretime geçirilmesine kadar Erdemir Grubu olarak sürece destek vereceklerini belirtti.

Yalçıntaş, yarışmanın ulusal ve uluslararası başvurulara açık olduğunu, üniversite ve üniversite üstü seviyedeki katılımcılardan şartname çerçevesinde malzeme geliştirmelerini beklediklerini ve başarılı projelerin maddi ödülün ötesinde endüstriyel uygulama ve üretime erişim fırsatı bulacağını ifade etti. Katılımcılara sağlanacak destekler arasında Erdemir'in Ar-Ge altyapısı ve teknik uzmanlığı öne çıkıyor.

Yarışma detayları ve başvuru şartları, Kasım 2026 itibarıyla ilan edilecek; üniversitelerde ve mesleki kuruluşlarda duyurular yapılacağı belirtildi. Erdemir ve OYAK yetkilileri, malzeme alanında kendine güvenen gençleri yarışmaya katılmaya davet etti.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ MURAT YALÇINTAŞ