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Erdoğan COP31'e katılan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı; karşılaşma, iklim diplomasisi ve liderler arası doğrudan iletişimin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan COP31'e katılan liderleri karşıladı

Erdoğan'ın karşılama anı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı. Bu karşılama, zirve gündeminin yoğun olduğu bir ortamda liderler arasında doğrudan temasların önemini ortaya koydu. Yüz yüze görüşmeler ve kısa temaslar, iklim politikaları ve iş birliği fırsatlarının hızlı biçimde değerlendirilmesine zemin hazırlar.

uluslararası temasların önemi:

Resmi program ve oturumların dışında gerçekleşen karşılaşmalar, katılımcılar arasında güven tesisine ve gündem maddelerinin önceliklendirilmesine katkı sunar. COP31 kapsamındaki bu tür temaslar, tarafların pozisyonlarını daha iyi anlamasına ve ortak stratejilerin tartışılmasına olanak verir.

diplomasi ve işbirliği fırsatları:

Liderleri karşılama görüntüleri, zirvenin hem resmi hem de gayriresmi boyutlarda hareketlendiğini gösterir. Bu tür etkinlikler, diplomatik ilişkilerin pekişmesine hizmet ederken, iklim gündeminde ortak hareket etme iradesinin somutlaşmasına da katkıda bulunur.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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