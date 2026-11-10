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Erdoğan ile Abiy Antalya'da ticaret ve bölgesel istikrarı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya’da kabul ettiği Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile ticaret, yatırımlar ve bölgesel istikrarı görüştü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan ile Abiy Antalya'da ticaret ve bölgesel istikrarı görüştü

Antalya görüşmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi. Kabulde iki ülke ilişkilerinin güncel durumu ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

İkili iş birliği ve ekonomi:

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, görüşmede özellikle ticaret ve yatırımlar alanında iş birliğini ilerletmek için somut adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı. Taraflar, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik imkanların değerlendirilmesi ve özel sektör etkileşiminin artırılması yönünde mutabakata vardı.

Bölgesel istikrar ve iklim diplomasisi:

Görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkilerinin ötesinde bölgesel meseleler de masaya yatırıldı; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya’nın kendi bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, Etiyopya Başbakanı’nı COP32’ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle tebrik etti ve iklim diplomasisi çerçevesinde koordinasyonun önemine işaret etti.

Taraflar, zirve vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmenin iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendirmeye hizmet ettiğini belirtti ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların takip edileceğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN ANTALYA’DA BULUNAN ETİYOPYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, COP31 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN ANTALYA’DA BULUNAN ETİYOPYA BAŞBAKANI ABİY AHMED ALİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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