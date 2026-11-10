Erdoğan, Lula ile Antalya'da Türkiye-Brezilya ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi

Erdoğan ve Lula Antalya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ana başlıkları:

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaptığı belirtildi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Brezilya'nın gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılını idrak edeceğini hatırlatarak ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğinin daha üst seviyelere taşınmasına yönelik adımlar atılacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca uluslararası meselelerde her iki ülkenin de barışı öne çıkaran bir yaklaşım sergilediğini vurguladı ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, Brezilya'nın COP30 Başkanlığı sürecinde iklim müzakerelerinde katettiği mesafeyi ileriye taşımayı hedeflediği ve COP31'i alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladığı aktarıldı.

İfade ve tebrikler:

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lula'yı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yeniden göreve seçilmesinin ardından ilk resmi görüşmesini Erdoğan ile gerçekleştirmiş oldu.

Tarafların açıklamalarına göre toplantı, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde atılacak somut adımların ve iş birliğinin esaslarının ele alınmasına hizmet etti. Ticaret, savunma sanayii ve iklim politikaları öne çıkan ortak ilgi alanları olarak kayda geçti.

Görüşmenin sonunda liderler, bölgesel istikrar ve küresel iş birliğinin geliştirilmesi yönünde dayanışmanın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı ve ikili temasların devam edeceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA İLE COP31 LİDERLER ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ.