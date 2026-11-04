Erdoğan Seul'de koreli teknoloji ve enerji liderleriyle yatırım gündemini görüştü

Seul temasları ve kabul edilen heyetler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un daveti üzerine bulunduğu Seul’de, konakladığı otelde çok sayıda Güney Koreli şirketin üst düzey yöneticisini kabul etti.

Görüşmelerde, LG Electronics’in CEO'su Lyu Jae-cheol, Celltrion CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn, Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ile birlikte diğer heyetler yer aldı.

Diğer kabul edilen yönetimler:

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve Korea Electric Power Corporation (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ile de görüştü.

Görüşmelerin odak noktaları:

Toplantılar, öncelikle teknoloji, elektronik, biyoteknoloji ve kimya alanlarındaki iş birliği imkanları ile enerji sektöründeki potansiyel iş birlikleri üzerine odaklandı. Görüşmelerde yatırım, ortak projeler ve tedarik zinciri iş birlikleri gibi başlıklar ele alındı.

Resmi heyetin katılımı:

Farklı heyetlerle yapılan görüşmelere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da katıldı.

Bu temaslar, ekonomik ve teknolojik iş birliklerinin derinleştirilmesine yönelik temas trafiğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor; önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ve somut projelerle ilgili takiplerin süreceği aktarılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHEMTRONİCS WİTS YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM BOKYUN İLE GÖRÜŞTÜ