Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı.
Programın kapsamı:
Resmi açıklamada Erdoğan'ın programa katılacağı bildirildi. Programın adı 'Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı' olarak verildi; katılımla ilgili ayrıntılar resmi kanallardan takip edilecek.
Takip ve beklenti:
Türkevi'nden ayrılma haberi, program sürecine dair gelişmelerin yakından izleneceğine işaret ediyor. Kamuoyuna yapılacak duyurular ve açıklamalar takip edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı
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