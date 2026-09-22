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Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı; programla ilgili gelişmeler takip edilecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 03:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Programın kapsamı:

Resmi açıklamada Erdoğan'ın programa katılacağı bildirildi. Programın adı 'Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı' olarak verildi; katılımla ilgili ayrıntılar resmi kanallardan takip edilecek.

Takip ve beklenti:

Türkevi'nden ayrılma haberi, program sürecine dair gelişmelerin yakından izleneceğine işaret ediyor. Kamuoyuna yapılacak duyurular ve açıklamalar takip edilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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