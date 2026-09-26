Erdoğan’dan Türkçe için birlik ve gelişme mesajı

Cumhurbaşkanı'nın paylaşımı:

Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Paylaşımında Türkçenin önemine vurgu yaptı ve bayramı kutladı.

mesajın içeriği:

Türk Dil Bayramı’nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun

Mesajda yer alan ifadelerle Cumhurbaşkanı, Türkçenin gelişmesine katkı sağlayanlara şükran sundu ve dilin dünya arenasındaki etkisinin güçlendirilmesine yönelik temennilerini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "26 EYLÜL TÜRK DİL BAYRAMI" DOLAYISIYLA BİR MESAJ PAYLAŞTI.