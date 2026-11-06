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Erek Dağı'nın zirvesi kışın yaklaştığını gösterdi

Van'da devam eden yağışlar, İpekyolu sınırlarındaki 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı zirvesini karla kapladı; sıcaklıklar hissedilir derecede düştü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Erek Dağı'nın zirvesi kışın yaklaştığını gösterdi

Van'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Van merkezinde günlerdir süren yağmur, yüksek rakımlarda kar şeklinde etkisini gösterdi. İpekyolu ilçesi sınırlarında yer alan 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, kent merkezinde de hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş kaydedildi.

yerel görüşler ve ilk etkiler:

Mahalle sakinleri ve bölgeyi takip edenler, Erek Dağı'nın karla kaplanmasını kış mevsiminin erken habercisi olarak yorumladı. Yerel ulaşımda yüksek kesimlere doğru seyahat edenler için görüş mesafesinin azalabileceği, sabah ve gece saatlerinde don olaylarının görülebileceği belirtildi.

meteorolojiden yapılan uyarılar:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada, Hakkâri çevreleri ile Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alabileceği; yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edildiği vurgulandı.

Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli eseceği bildirildi. Yetkililer, olası ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum riskine karşı dikkat ve tedbir çağrısı yaptı.

Vatandaşların ve sürücülerin yerel hava raporlarını takip etmeleri, gerektiğinde zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere seyahat etmemeleri ve yetkililerin uyarılarına riayet etmeleri istendi.

VAN’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA EREK DAĞI’NIN ZİRVESİNDE YERİNİ KARA BIRAKTI.

VAN’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA EREK DAĞI’NIN ZİRVESİNDE YERİNİ KARA BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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