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Erhürman: karma evlilik çocuklarının AB yurttaşlığı insan hakları sorunudur

Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkını insan hakları ve ayrımcılık yasağı olarak değerlendirip çözümün taraflar arasında güven sağlayacağını vurguladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erhürman: karma evlilik çocuklarının AB yurttaşlığı insan hakları sorunudur

erhürman'ın açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı hakkına ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Erhürman, GKRY açıklamasında söz konusu hakkın "bir güven sağlayıcı önlem konusu olmadığı" yönündeki ifadenin tekrarlanmasına karşın, meselenin gerçekte insan hakları boyutu taşıdığını belirtti.

insan hakları ve ayrımcılık vurgu:

Erhürman, konuyu değerlendirirken "Bu bir insan hakları, ayrımcılık yasağı sorunu" ifadelerini kullandı ve Kıbrıs Türk tarafının meseleyi esasen bir insan hakları meselesi olarak gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımın farklı tarafların yorumundan ayrıştığını vurguladı.

BM gündemi ve güven sağlayıcı önlemler:

Erhürman, konunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 güven sağlayıcı önlem arasında yer aldığını hatırlattı. Çocukların vatandaşlık haklarına ilişkin sorunun çözülmesinin taraflar arasında güven oluşturacağını belirterek, "Taraflardan birinin diğer taraftaki çocuklarla ilgili süregelen bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlalini ortadan kaldırmasının güven sağlayıcı bir yanı da olduğunda kuşku yok elbette" dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamaları, GKRY'nin tutumuna yanıt niteliği taşıyarak çocukların statüsü ve haklarının çözümünde insan hakları yaklaşımının önemini öne çıkardı. Erhürman, hak temelli çözümlerin aynı zamanda güven inşasına katkı sağlayacağını ifade etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) TARAFINDAN KARMA EVLİLİKLERDEN...

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) TARAFINDAN KARMA EVLİLİKLERDEN DOĞAN ÇOCUKLARIN AB VATANDAŞLIĞI HAKKINA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMALARI ELEŞTİRDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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