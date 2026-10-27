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Erken gol ev sahibine yetmedi: Aliağa FK kupada tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Aliağa FK, Emrehan Gedikli'nin 6. dakikadaki golüyle Pazarspor'u 1-0 yenerek tur atladı; maçta üç sarı kart görüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erken gol ev sahibine yetmedi: Aliağa FK kupada tura yükseldi

Aliağa FK erken golle avantajı aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı Pazarspor'un sahasında oynandı. Karşılaşma, Aliağa FK'nin Emrehan Gedikli'nin 6. dakikada attığı golle 1-0 sonuçlandı ve konuk ekip tur atladı.

maçın kritik anları:

Maçın ilk bölümlerinde gelen 6. dakikadaki gol, skoru belirleyen tek pozisyon oldu. Ev sahibi Pazarspor, kalan sürede eşitliği yakalamaya çalışsa da gol bulamadı. Karşılaşmada ayrıca Pazarspor'dan Berat Kartal (35') ve Eren Bayar (58') ile Aliağa FK'dan Necati Özdemir (89') sarı kart gördü.

kadrolar, değişiklikler ve teknik direktörler:

Pazarspor sahaya şu 11 ile çıktı: Eren Girgin (Hulusi Terzioğlu dk. 84), Yusuf Işık, Eren Bayar, Soner Aykurt (Alperen Çağlayan dk. 62), Denizalp Özdemir (Serhat Hazır dk. 67), Can Efe Bozacı, Gökdeniz Karahan (Muhsin Okutan dk. 85), Volkan Genç, Berat Kartal (Abdussamed Saymaz dk. 75), Efe Sayhan, Seçkin Fırıncı. Yedekler arasında Zilkif Yıldız, Eren Türkkal, Utku Kotil ve Aslan İlidi yer aldı. Teknik direktör: Ramazan Öztürk.

Aliağa FK'nın ilk 11'i ise Saim Sarp Bodur (Samet Karabatak dk. 62), Adnan Aktaş, Eren Tunalı (Mehmet Uysal dk. 63), Birkan Yılmaz, Necati Özdemir, Yiğit Bayındır (Selim Ilgaz dk. 69), Okan Derici, Mustafa Yıldırım, Hamza Gür (Berkay Topdemir dk. 63), Furkan Yöntem, Emrehan Gedikli (Ali Emir Pervanlar dk. 86) şeklindeydi. Yedek kaleci olarak Metehan Demir listede yer aldı. Teknik direktör: Namet Ateş.

sonuç ve değerlendirme:

Maçın tek golünü atan Emrehan Gedikli'nin erken dakikadaki vuruşu, Aliağa FK'ya turu getirdi. Karşılaşma 1-0 sona ererken, iki takım da sınırlı fırsatlarla skoru değiştirmeye çalıştı; Pazarspor evinde eli boş kaldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURU&#039;NDA PAZARSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ ALİAĞA FK&#039;YA 1-0 MAĞLUP...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 3. TURU'NDA PAZARSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ ALİAĞA FK'YA 1-0 MAĞLUP OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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