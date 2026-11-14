Erken tanı uyarısı: diyabete karşı zamanında adım atın

Erzurum Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği uzmanlarından Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet farkındalığının önemine dikkat çekti. Baykan, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliği olmadığını; kontrol altına alınmadığında birçok organ sistemini etkileyebileceğini kaydetti.

Hastalığın kapsamı ve komplikasyonları:

Baykan, diyabetin uzun vadede kalp, böbrek, göz ve sinir sistemini etkileyebileceğini belirterek, hastalığın kontrolsüz ilerlemesinin yaşam kalitesini düşürebileceğini vurguladı. Uzun süreli yüksek kan şekerinin organ hasarına zemin hazırladığını ifade etti.

Belirtiler ve kimler taranmalı:

Uzman, diyabetin sıkça belirti vermeden ilerleyebildiğini ve bu nedenle risk gruplarının düzenli taramadan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik önemli uyarı belirtileri arasında gösterildi. Tarama önerileri arasında 35 yaş ve üzerindeki bireyler, fazla kilolular, obez kişiler, ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar, hipertansiyon ve hiperlipidemi sorunu olanlar ile geçmişte gebelik diyabeti geçirmiş kadınlar yer alıyor.

Korunma ve tedavi yaklaşımı:

Baykan, diyabetten korunmada sağlıklı beslenme, ideal kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine işaret etti. Diyabet tanısı konan bireyler içinse günümüzde etkin tedavi seçeneklerinin bulunduğunu; düzenli takip ve doğru tedaviyle hastalığın komplikasyonlarının önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini belirtti.

Son olarak Baykan, "Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır; sağlığımızı ertelemeyelim, kan şekerinizi düzenli kontrol ettirin" çağrısında bulundu ve 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle diyabete karşı erken harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanından diyabete karşı erken harekete geçin uyarısı