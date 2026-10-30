Erken teşhisle yaşam şansı artıyor: meme kanserinde farkındalık ve yöntemler

Seminerin ana bulguları:

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğan Fakıoğlu, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) personeline yönelik gerçekleştirdiği seminerde hastalığın boyutlarını, risk faktörlerini, tanı ve tedavi seçeneklerini detaylı şekilde aktardı. Fakıoğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayarak küresel verileri paylaştı.

küresel veriler ve erken teşhisin önemi:

Seminerde aktarılan istatistiklere göre dünyada yılda 2,3 milyon yeni vaka saptanmakta ve yaklaşık 760 bin kadın hayatını kaybetmektedir. Buna göre toplumda her 8 kadından biri meme kanseri riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Fakıoğlu, bu veriler ışığında erken teşhis ve düzenli taramaların tedavi başarısını ve sağkalımı doğrudan etkilediğini, daha az agresif müdahalelere olanak sağladığını belirtti.

risk faktörleri, tanı yöntemleri ve yaşam tarzı önerileri:

Fakıoğlu, özellikle 50 yaş üstü kadınların daha yüksek risk taşıdığına dikkat çekti; genetik ve hormonal faktörlerin de risk oluşturduğunu ifade etti. Tanıda kullanılan yöntemler arasında mamografi, ultrason, MRI ve biyopsi sayıldı. Uzman, düzenli mamografi taramalarının yanı sıra her kadının aylık kendi kendine muayene yapmasının erken tespitte yardımcı olduğunu vurguladı.

Yaşam tarzına ilişkin önerilerde Fakıoğlu dengeli beslenme, meyve, sebze, tam tahıllar ve yağsız proteinlerin önemine işaret etti; düzenli fiziksel aktivitenin riski azaltmada etkili olduğunu, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca stres yönetimi ve yeterli uyku gibi faktörlerin de risk profiline olumlu katkı sağladığı aktarıldı.

tedavi, yenilikler ve sosyal destek:

Tedavi planlarının görüntüleme ve biyopsi bulgularına göre cerrahi ve sistemik tedavilerden uygun olanının seçilmesi üzerine kurulduğu belirtildi. Fakıoğlu, kanser hücrelerini hedef alan yeni ilaçlar ve hastanın genetik profiline dayalı kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının umut verici olduğunu, gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin erken tanıda rol oynadığını ifade etti. Tedavi sürecinde psikolojik desteğin önemine de değinen uzman, aile desteği ve profesyonel psikososyal müdahalelerin hastaların iyileşme sürecini olumlu etkilediğini söyledi.

Seminerin sonunda Fakıoğlu, toplumsal farkındalık etkinlikleri, destek grupları ve sağlık profesyonellerinin iş birliği ile düzenli tarama ve bilinçli davranışların yaygınlaşmasının, erken teşhis yoluyla sağ kalım şansını ve yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekti.

BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. DOĞAN FAKIOĞLU, "MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI" NEDENİYLE ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (UİB) PERSONELİNE YÖNELİK "MEME KANSERİ: FARKINDALIK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ" KONULU BİR SEMİNER VERDİ. SEMİNERDE HASTALIĞIN KÜRESEL BOYUTLARINDAN RİSK FAKTÖRLERİNE, TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDEN YAŞAM TARZINA KADAR TÜM KONULAR DETAYLARIYLA ELE ALINDI.