Ümitler seçmelerinde zafere ulaşan sporcu:

Kayseri Emniyet ERVA Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Sungur, 15 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen Ümitler Taekwondo Milli Takım Seçmelerinde 53 kilogram kategorisinde önemli bir başarı elde etti. Turnuvada çıktığı tüm mücadelelerde üstün performans gösteren Sungur, 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak kategori şampiyonu oldu ve milli takım aday kadrosuna girmeyi başardı.

Hazırlık süreci ve teknik ekip:

Antrenörü Mehmet Ali Dağlı eşliğinde yürüttüğü hazırlıklarını başarıyla sonuçlandıran Sungur'un performansı, kulüp yetkilileri ve teknik heyet tarafından takdir edildi. Kulüp kaynakları, sporcunun disiplinli antrenman programı ve maç içi soğukkanlılığının bu sonucu getirdiğini vurguluyor.

Milli görev ve yaklaşan şampiyona:

Milli takım seçilme başarısıyla ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan Sungur, Türkiye'yi temsil etmek üzere 15-18 Aralık 2026 tarihlerinde Hırvatistanda düzenlenecek Ümitler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kayseri ERVA Spor Okulları, kulüp tarihine bir milli sporcu daha eklemenin gururunu yaşıyor ve sporcunun uluslararası arenada da başarılı olması için destek mesajları yayımladı.

KAYSERİ EMNİYET ERVA SPOR KULÜBÜ SPORCUSU SÜMEYYE SUNGUR, ANKARA’DA DÜZENLENEN ÜMİTLER TAEKWONDO MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNDE 53 KİLOGRAM KATEGORİSİNDE 6 KARŞILAŞMANIN TAMAMINI KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU.