Erzincan İl Müftüsü kurs eğitimlerini yerinde inceledi

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş ve şube müdürleri de hazır bulundu.

kursta inceleme ve dinletiler:

Yazıcı, kurs yöneticisi ve öğreticilerden hafızlık ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

hafızlık eğitimine vurgu:

Hafızlık eğitiminin önemine değinen Yazıcı, öğrencilere derslerinde başarılar diledi ve çeşitli tavsiyelerde bulundu. Kursun eğitim ortamlarını da inceleyen Yazıcı, özverili çalışmaları nedeniyle kurs yöneticileri ve öğreticilere teşekkür etti.

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI, RECEP DEMİR YATILI ERKEK KUR’AN KURSU’NU ZİYARET EDEREK EĞİTİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ