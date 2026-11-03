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Erzincan pazarlarında kışlık lahana hareketi

Erzincan pazarlarında kışlık hazırlıklarla iri lahanalar tezgahta yerini aldı; fiyatlar 100-150 lira arasında, dolma ve turşu yapımında tercih ediliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan pazarlarında kışlık lahana hareketi

pazarda lahananın yeri:

Erzincan'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden olan lahanalar pazar tezgâhlarında yerini aldı. Erzurum’un Söğütlü köyünden getirilen ürünler, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Geniş yapraklı ve iri gövdeli lahanalar kullanım amacına göre yemeklik ya da turşuluk olarak ayrılıyor; dolma, turşu ve çorba yapımında yoğun şekilde tercih ediliyor.

fiyat ve satıcı değerlendirmeleri:

Tezgâhlarda lahanalar büyüklüğüne göre 100 ila 150 lira arasında satılıyor. Satış yapan esnaf, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen fiyatları geçen sezonla aynı seviyede tuttuklarını belirtti, ancak bazı vatandaşların fiyatları yüksek bulduğunu aktardı.

erzinçan mutfağında lahananın rolü:

Yerel mutfakta önemli bir yere sahip olan lahana, özellikle lahana dolması ve ev yapımı turşu hazırlıklarında vazgeçilmez kabul ediliyor ve pazar tezgâhlarındaki varlığını her kış koruyor.

ERZİNCAN&#039;DA KIŞ HAZIRLIKLARININ VAZGEÇİLMEZİ LAHANA TEZGÂHLARDA

ERZİNCAN'DA KIŞ HAZIRLIKLARININ VAZGEÇİLMEZİ LAHANA TEZGÂHLARDA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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