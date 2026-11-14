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Erzincan sokaklarının 70 yıllık ayakkabı ustası

Erzincan'da 80 yaşındaki Kazım Salman, çocuk yaşta başladığı ayakkabı boyacılığını 70 yıldır aynı sokakta sürdürerek ailesini geçindirdi ve 21 torun sahibi oldu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan sokaklarının 70 yıllık ayakkabı ustası

70 yıllık meslek yolculuğu:

Erzincan'da yaşayan Kazım Salman, 80 yaşında ve henüz çocukken başladığı ayakkabı boyacılığını aynı sokakta 70 yıldır sürdürüyor. Yarım asrı aşan çalışma hayatında mesleği, Salman için geçim kaynağı olmanın ötesinde bir yaşam biçimi haline geldi.

Mesleği sayesinde ailesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Salman, beş çocuğunu büyüttüğünü ve bugün 21 torun sahibi olduğunu belirtiyor. İşinin sürekliliği, hem ekonomik hem de sosyal açıdan ailenin ayakta kalmasında etkili olmuş.

aile ve evlilik:

Salman yaklaşık 60 yıldır evli olduğunu vurguluyor ve eşinin fotoğrafını telefonunda taşıyor. "Bu benim eşim, 60 senelik hayat arkadaşım. Aşkımız ilk günkünden daha da ileride. Bu benim sevdam, aşkım benim." sözleriyle evliliğinin önemini anlatıyor. Mutlu evliliğin sırrını sorulduğunda ise kısa ve samimi bir yanıt veriyor: "O eşimle benim aramda."

mesleğe bakışı ve gençlere mesajı:

Salman, mesleğini severek yaptığını ve kendisine rakip görmediğini ifade ediyor: "Karşımda rakip görmem. Kendi rakibim kendimim. Mesleğimin aşığıyım, müşterimin sevdalısıyım. 70 yıldır bu sokakta boyacılık yapıyorum." Müşterilerini dost, ağabey ve arkadaş olarak nitelendiriyor ve onlara karşı duyduğu bağlılığı önemle vurguluyor.

Gençlerin meslek seçimine dair düşüncelerinde ise bazı gençlerin işler arasında ayrım yaptığını ve kolay kazanca yöneldiğini belirtiyor. Salman, eliyle yaptığı işin saygı gördüğünü ve çalışmanın onur taşıdığını savunarak gençlere daha duyarlı olmaları çağrısında bulunuyor.

Toplum içinde uzun yıllar aynı işi sürdürmenin getirdiği tanınırlık ve güven sayesinde Salman, hem müşterileri hem de tanıdıkları arasında saygın bir konum edinmiş durumda. Mesleğe duyduğu bağlılık ve ailesine sağladığı katkı, onun yaşam öyküsünün merkezinde yer alıyor.

ERZİNCAN&#039;DA YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ KAZIM SALMAN, 70 YILDIR AYNI SOKAKTA AYAKKABI BOYACILIĞI YAPARAK...

ERZİNCAN'DA YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ KAZIM SALMAN, 70 YILDIR AYNI SOKAKTA AYAKKABI BOYACILIĞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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