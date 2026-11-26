Erzincan’da gece sıcaklıkları:

Erzincan genelinde etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde sıcaklıkların bölge genelinde düşmesine yol açtı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ölçümlerine göre birçok yerde termometreler eksi değerlere geriledi.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar:

Refahiye’de gece en düşük sıcaklık eksi 13 derece olarak kaydedildi. Diğer ölçümler ise şu şekilde: Ergan Kayak Merkezi ve Otlukbeli eksi 12, Tercan eksi 10, Çayırlı eksi 9, Üzümlü eksi 7, Kemah eksi 6, Erzincan merkez eksi 5, İliç eksi 3 ve Kemaliye eksi 1 derece.

Uyarılar ve beklenen etkiler:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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