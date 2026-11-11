Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9523 -0,26%
Bist 11.758,80 +0,83%
Altın Gram 6.559,04 +0,78%
EUR/USD 1,1137 -0,27%
Brent Petrol 92,81 +1,44%
--°

Erzincan'da inmede her dakika önemlidir vurgusu: Mengücek Gazi Hastanesi'nde eğitim

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Alevtina Ersoy'un verdiği eğitimde inme belirtileri, riskler ve erken müdahalenin önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da inmede her dakika önemlidir vurgusu: Mengücek Gazi Hastanesi'nde eğitim

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inme farkındalığı eğitimi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, inme konusunda toplumsal bilinç ve sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, hastanenin iletişim ve bilgilendirme çalışmalarının bir parçası olarak planlandı.

eğitimi veren ve ele alınan konular:

Eğitimi Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy verdi. Sunumda inmenin belirti ve bulguları, risk faktörleri, erken tanının önemi ve müdahale sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı. Katılımcılara, inmenin zamanında fark edilmesinin ve hızlı sağlık kuruluşuna başvurunun hayati önem taşıdığı anlatıldı.

hedef ve vurgu:

Programla hem sağlık personelinin hem de toplumun inme konusundaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi. Uzmanlar, inme vakalarında erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı ve 'İnmede her dakika önemlidir' mesajını öne çıkardı. Eğitimde, belirtilerin fark edilmesi ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği sıkça hatırlatıldı.

NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALEVTİNA ERSOY

NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALEVTİNA ERSOY

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü
images

Aliağa'daki patlamada ölen makine mühendisine son görev: gözyaşlarıyla uğurlandı
images

Yerinde dinleme: kaymakam Abay üç mahallede talepleri değerlendirdi
images

söke'de ata tohumlarından yetişen kışlık fideler ücretsiz dağıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü

Bayburt’ta toprakla buluşan bin fidan gelecek nesillere miras bıraktı

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi