Erzincan'da inmede her dakika önemlidir vurgusu: Mengücek Gazi Hastanesi'nde eğitim

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inme farkındalığı eğitimi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, inme konusunda toplumsal bilinç ve sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim, hastanenin iletişim ve bilgilendirme çalışmalarının bir parçası olarak planlandı.

eğitimi veren ve ele alınan konular:

Eğitimi Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy verdi. Sunumda inmenin belirti ve bulguları, risk faktörleri, erken tanının önemi ve müdahale sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı. Katılımcılara, inmenin zamanında fark edilmesinin ve hızlı sağlık kuruluşuna başvurunun hayati önem taşıdığı anlatıldı.

hedef ve vurgu:

Programla hem sağlık personelinin hem de toplumun inme konusundaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi. Uzmanlar, inme vakalarında erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı ve 'İnmede her dakika önemlidir' mesajını öne çıkardı. Eğitimde, belirtilerin fark edilmesi ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği sıkça hatırlatıldı.

NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALEVTİNA ERSOY