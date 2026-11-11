Erzincan'da kampüste birlik: yüzlerce fidanla gelecek nesillere yeşil miras

Erzincan'da milli ağaçlandırma günü etkinliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesi'nde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, kampüs içinde düzenlenen ağaçlandırma çalışmalarıyla hem görünür bir değişim yaratmayı hem de katılımcılarda çevre bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

katılımcılar ve tören düzeni

Programa, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi; tören sırasında dikilen fidanlara can suyu verildi.

amaç, mesaj ve etkinliğin sona ermesi

Etkinlik boyunca çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemi vurgulandı. Katılımcıların ortak mesajı, küçük bireysel katkıların yerel ölçekte somut sonuçlar doğurabileceği ve düzenli bakım ile dikilen fidanların kalıcı bir erdem olarak kent yaşamına katkı sağlayacağı yönündeydi. Program, fidan dikiminin tamamlanmasının ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ'NDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YÜZLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU