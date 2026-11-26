Erzincan'da kur’an kurslarında kapsamlı saha sağlık çalışması

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan ve Selvi Nayır Kur’an kurslarında 79 kişiye yönelik saha sağlık taraması gerçekleştirdi. Çalışmayı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli yürüttü.

eğitim içerikleri:

Bu çalışma kapsamında çocuklara teknoloji bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapılırken, ebeveynlere sağlıklı ekran kullanımı ve çocuklarda ekran yönetimi üzerinde eğitim verildi. Katılımcılara ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı, kronik hastalıkların yönetimi ve sağlıklı yaş alma konularında rehberlik sağlandı.

muayene ve tarama uygulamaları:

Saha çalışmasında 79 kişinin boy ve kilo değerlendirmesi yapılırken, 56 çocuğa postür analizi uygulanarak doğru duruş eğitimi verildi. Diş hekimleri tarafından 56 çocuk ve 23 yetişkinin ağız ve diş muayenesi gerçekleştirildi ve koruyucu ağız-diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KETEM hemşireleri tarafından 23 kişiye kanser taramaları ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Yetkililer, çalışmanın amacının koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Bu tür saha müdahalelerinin yerel düzeyde sağlık bilincini artırdığı ve erken önlemlerle sağlık yükünü azaltma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE MİMAR SİNAN VE SELVİ NAYIR KUR’AN KURSLARINDA 79 KİŞİYE YÖNELİK SAĞLIK TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ