etkinlikte neler yapıldı:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkez Osmangazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı kapsamında düzenlendi. Programın amacı, çocuklarda erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve sağlık konusunda farkındalık oluşturulması olarak açıklandı.

Etkinlikte sınıf düzeyine uygun anlatım ve örneklerle öğrencilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik tavsiyeler verildi. Sunumlarda hem beslenme düzeni hem de fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

eğitimin içeriği:

Öğrencilere sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri, porsiyon kontrolü ve dengeli öğünlerin önemi aktarıldı. Ağız ve diş sağlığı bölümünde doğru fırçalama teknikleri ve diş bakımının rutin haline getirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca teknoloji kullanımının sınırlandırılması ve ekran süresinin azaltılmasının sağlığa etkileri örneklerle anlatıldı.

belge takdimi ve beklentiler:

Programın sonunda öğrencilere eğitimdeki katılımlarını belgelemek üzere Sağlık Elçisi Belgeleri verildi. Yetkililer, projenin ilkokul döneminde edinilen alışkanlıkların ilerleyen yıllarda korunmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlik, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra günlük yaşamda uygulamaya dönük öneriler sunarak farkındalık oluşturmayı amaçladı ve okul yönetimi ile sağlık görevlileri arasında iş birliğinin örneği olarak kayda geçti.

ERZİNCAN’DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ VERİLDİ