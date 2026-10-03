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Erzincan’da odunlukta çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzincan Bahçelievler Mahallesi'nde bir müstakil evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye, polis ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan’da odunlukta çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Yangının çıktığı yer ve ilk müdahale:

Erzincan'ın Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak adresinde bulunan müstakil bir evin odunluk bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve yangının çevre binalara sıçraması önlendi. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki sıcak noktalar için soğutma çalışması yürüttü.

Soruşturma başlatıldı:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ERZİNCAN’DA MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇEVRE BİNALARA...

ERZİNCAN’DA MÜSTAKİL BİR EVİN ODUNLUK BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇEVRE BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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