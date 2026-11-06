Erzincan'da yaylalardan dönüş başladı: küçükbaş üreticiler kışı ağıllarda karşılıyor

Erzincan'da sezon sonu hareketliliği

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Erzincan'da yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan küçükbaş sürülerinin köylere ve şehir merkezine dönüşü hızlandı. İlkbaharda yaylalara çıkarılan koyun ve keçiler, soğuyan hava nedeniyle yeniden yerleşim alanlarına indiriliyor.

Dönüş süreci:

Üreticiler, sürülerini kış dönemini geçirecekleri ağıllara yerleştirmek için hazırlıklarını tamamladı. Bazı yetiştiriciler hayvanlarını günler süren yürüyüşlerle köylerine götürürken, bazıları kamyonlarla nakil ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerdeki ani hava değişimleri dönüşü hızlandırıyor ve sürüler daha düşük rakımlı alanlara sevk ediliyor.

Ekonomi ve peynir üretimi:

Erzincan'da küçükbaş hayvancılık, kırsal ekonominin önemli dayanaklarından biri olmasının yanı sıra yöresel ürünler arasında yer alan tulum peyniri üretimi için de hayati öneme sahip. Yaylalarda otlayan koyun ve keçilerden elde edilen süt, geleneksel tulum peyniri yapımının temelini oluşturuyor.

İlde yaklaşık 774 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu varlık, bölge ekonomisinde hayvancılığın oynadığı merkezi role işaret ediyor. Yaylacılık sezonunun sona ermesiyle birlikte otlatma faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanırken, üreticiler kış boyunca ağıllarda bakım, beslenme ve yem stoklama çalışmalarına odaklanacak.

Yaylalardan dönüş, hem hayvanların sağlığı hem de üretimin sürekliliği açısından kritik kabul ediliyor; üreticiler kurallara uygun barınma ve besleme düzenine öncelik veriyor.

ERZİNCAN'DA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜLERİNİN YAYLALARDAN DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR