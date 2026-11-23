Erzincan'da yeni girişimcilere hibe ve başvuru rehberi sunuldu

Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Birliği tarafından, yeni iş yeri açan esnaflara yönelik olarak Yeni Girişimci Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda programın başvuru şartları, başvuru süreçleri ve uygulama esasları katılımcılara aktarıldı.

toplantıda anlatılanlar:

Bilgilendirme toplantıları, dört grup halinde planlanmış olup ilk oturumda programın uygulama detayları paylaşıldı. Katılımcılara, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren yeni iş yeri açan üyelerin başvurabileceği hususları içeren bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca hibe desteğinin uygulama periyotları hakkında açıklama yapıldı. Destek, 8 dönem halinde ve üçer aylık periyotlar üzerinden, döneme ilişkin brüt asgari ücret tutarında hibe olarak sağlanacak; süreçler ve başvuru aşamaları ayrıntılı şekilde ele alındı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

birliğin hedefleri ve yol haritası:

Birlik yetkilileri, bilgilendirme çalışmalarının amacını esnafın devlet desteklerinden etkin faydalanmasını sağlamak ve yeni işletmelerin güçlenmesini desteklemek olarak tanımladı. Birlik Başkanı Bedir Limon, esnaf ve sanatkarların devlet desteklerinden etkin şekilde yararlanması, yeni işletmelerin güçlenmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Planlanan diğer grup toplantılarıyla programa başvuru süreçlerinin ve uygulama esaslarının tüm ilgili üyelere ulaştırılması hedefleniyor.

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