Erzincanlı genç güreşçi Koprivnica'da Balkan üçüncüsü oldu

Erzincan'dan Koprivnica'ya: genç güreşçi madalya getirdi

Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 38 kilo kategorisinde mücadele ederek bronz madalya kazandı.

Müsabakaya katılım ve rekabet:

Turnuvaya 14 ülkeden sporcular katıldı. U15 Grekoromen formatında gerçekleşen organizasyonda Anzor Yasin, 38 kiloda Türkiye'yi temsil ederek kürsüye yükseldi. Balkan şampiyonaları, genç sporcular için uluslararası deneyim ve sıralama açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Erzincan için anlamı:

Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi'nin bir sporcusunun Balkan üçüncüsü olması, bölgedeki güreş altyapısının meyve verdiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu sonuç, genç sporcunun ulusal ve uluslararası arenada daha fazla mücadele etmesi için önemli bir adım oldu.

ERZİNCANLI GÜREŞÇİ BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYA KAZANDI