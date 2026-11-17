Vali Baruş kent konseyinde geleceğe dönük mesajlar verdi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, tarihi Müceldili Konağı'nda gerçekleşen iadei ziyarette Erzurum Kent Konseyi yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette kent yönetiminde ortak akıl, istişare ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi; şehrin sosyal, kültürel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

ziyarette kimler yer aldı:

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş ile Kadın Meclisi ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Kent Konseyi başkanı ve yürütme kurulu, konsey bünyesindeki çalışmalar ile kente kazandırılması hedeflenen projeler hakkında Vali Baruş’a bilgi sundu.

vali baruş’un öncelikleri ve Teknofest vurgusu:

Vali Baruş, kent konseylerinin şehirlerin hak ve hukukunu korumada önemli bir demokratik platform olduğunu belirterek, toplumun farklı kesimlerinin görüş ve taleplerinin yerel yönetimlere aktarılmasındaki rollerine vurgu yaptı. Baruş, sözlerine şöyle devam etti: "Şehrin sorunlarıyla toplumun sorunlarını bir araya getiren kent konseylerinin her kesimi temsil etmesi son derece önemlidir. Kent konseyleri, demokrasinin yaşatılması, halkın iradesinin yerel yönetimlerin uygulamalarına yansıtılması ve üzerlerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi açısından önemli görevler üstlenmektedir."

Baruş ayrıca Erzurum’da büyük organizasyonların gerçekleştirilmesini desteklediklerini belirterek, "TEKNOFEST’in de inşallah bir gün Erzurum’da gerçekleştirileceğine inanıyorum" dedi ve bu tür etkinliklerin yalnızca kent ekonomisine değil, çevre illere de katkı sağlayacağını ifade etti. Valilik olarak Kent Konseyi’nin sunduğu yol gösterici çalışmaları takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

aile, gençlik ve sosyal sorumluluk gündemi:

Toplantıda ailenin korunması ve güçlendirilmesi, gençlerin aile kurumunun önemi konusunda bilinçlendirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılması gibi konular öne çıktı. Kent Konseyi bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri değerlendirildi; kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimlerine yönelik proje geliştirilmesi hedeflendi.

tanfer’in değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Vali Baruş’un ziyaretinden ve iş birliğine açık yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirtti. Tanfer, kent konseyinin en büyük hedefinin şehrin gelişimine katkı sağlamak, hemşehrilerin görüş ve önerilerini ortak akıl çerçevesinde değerlendirmek ve Erzurum’un geleceğine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmek olduğunu söyledi.

Tanfer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in sosyal belediyecilik projeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşüme verdiği desteklerin şehir için önemine dikkat çekti. Ayrıca bedelli askerlik uygulamasının başlamasının Erzurum açısından önemli bir kazanım olduğunu ve esnafın memnuniyetle karşıladığını belirtti. Tanfer, Kent Konseyi’nin sağlık alanındaki çalışmaları için Prof. Dr. Müfide Akçay’a teşekkür etti ve konseyin sorumluluklarını aynı özveriyle sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

kültürel ve sanatsal iş birliği çağrısı:

Toplantıda Yürütme Kurulu üyeleri ile öğrenci meclisi temsilcileri, gençlerin sanat ve kültür alanlarına yönlendirilmesinin önemini ve bu alandaki faaliyetlerin paydaş kurumlarla iş birliğinde yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Okulların tatil olduğu dönemlerde gençlere yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu.

Vali Baruş, şehre ve topluma katkı sağlayacak her türlü proje önerisine destek vereceklerini belirterek, kent konseyinin ortak akıl süreçlerine katkı sunma isteğini ifade etti ve belirli aralıklarla toplantılara katılmak istediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise kent konseylerinin yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında önemli bir köprü işlevi gördüğünü belirterek, konseyin "şehirlerin aynası" olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda Başkan Hüseyin Tanfer tarafından Vali Aydın Baruş’a Esmâ-ül Hüsnâ tablosu hediye edildi; etkinlik karşılıklı iyi dileklerle ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, TEKNOFEST’İN ERZURUM’DA DÜZENLENMESİNİ ARZU ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, “İNŞALLAH BİR GÜN TEKNOFEST’İ ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM” DEDİ.