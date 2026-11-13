Erzurum polisinden miniklere güvenlik ve trafik bilinci

Erzurum'da okul ziyaretinde verilen eğitimler:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında Makbule Küçükçalık İlkokulu'nu ziyaret ederek ilkokul öğrencilerine bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Okulda düzenlenen sunumda, çocukların günlük hayatta karşılaşabileceği risklere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı ve uygulamalı örneklerle konular pekiştirildi.

Eğitimde işlenen ana başlıklar:

Polis ekiplerinin hazırladığı sunumda Temel Güvenlik Kuralları, Trafik Kuralları, Akran Zorbalığı ile acil durumlarda hayati önem taşıyan Hayat 112 konularında detaylı bilgiler verildi.

Sunum sırasında, kurallara uymanın önemi vurgulanırken çocukların anlayabileceği örnekler üzerinden davranış biçimleri gösterildi ve dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı.

Öğrenci etkileşimi ve emniyetten mesaj:

Eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi; ekipler çocukların sorularını yanıtlayarak interaktif bir iletişim sağladı. Uygulamalı anlatımların, bilgilerin kalıcılığına olumlu katkı sunduğu gözlendi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanındayız" mesajına yer verildi. Toplum Destekli Polislik ekipleri, şehir genelinde benzer bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.